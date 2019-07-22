Экономика

Дмитрий Медведев проводит совещание в Курской областиКурские известия вчера в 08:16

На курском мясоперерабатывающем заводе в с. Линец прошло совещание по стимулированию экспорта сельскохозяйственной продукции под руководством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. В нем приняли участие министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава региона Роман Старовойт и многие другие.
Читать в источнике
Обсудить2

Подробнее о событии

Дмитрий Медведев провел в Курской области выездное совещание правительства

Курские известия00:55

Медведев похвалил ассортимент продукции Курского мясоперерабатывающего завода

ТАССвчера в 07:17

Подробности: что искало правительство страны в Курской области

Московский Комсомолецвчера в 11:22

Медведев решил специально не залезать в комбайн

Росбалтвчера в 07:51

Дмитрий Медведев посетил два курских предприятия

REGNUMвчера в 08:32

Медведев похвалил ассортимент Курского мясоперерабатывающего завода

РИА Новостивчера в 07:51

Дмитрий Медведев побывал на курском мясоперерабатывающем заводе

Kurskcity.ru02:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 03:17, Вашингтон
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией

Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Происшествия

Пострадавшие при пожаре в Хабаровском крае дети находятся в коме

Трое детей, пострадавших при пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае, находятся в коме.
Обновлено в 01:24
Политика

Трамп заявил, что США могли бы победить в Афганистане за неделю

Президент США Дональд Трамп заявил, что США могли бы выиграть войну в Афганистане за 7-10 дней, но не он хочет этого делать, так как в случае этой операции погибли бы 10 миллионов человек.
Обновлено вчера в 13:41
Армия и оружие

Южная Корея обвинила РФ в нарушении воздушного пространства

Корейское агентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов (КНШ) вооруженных сил республики сообщило, что самолет ВКС РФ дважды за утро нарушил воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено в 02:52
Музыка

Кристина Агилера упала с лестницы во время концерта в Санкт-Петербурге

Выступление началось с небольшого форс-мажора: запев первую композицию Bionic, певица оступилась и упала, сходя с лестницы на сцену.
Обновлено в 02:41
Происшествия

Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона

Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Гаджеты

Представлен самый мощный игровой смартфон ASUS ROG Phone 2

Обновлено вчера в 09:47
Политика

Жириновский допустил вхождение Украины в состав России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие

Грузинские военные озвучили ответ на заявления России

Министр обороны Грузии Леван Изория призвал отвечать на «вызывающие эмоции» заявления России продолжением стратегического курса страны, в который укладываются и предстоящие беспрецедентные учения под эгидой НАТО, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено вчера в 03:52
Наука

Микробный белок и лазер вживили зрительные образы в мозг мышей

Лазер и микробный белок ученые вживили зрительные образы в мозг мышей, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Nature.
Обновлено вчера в 18:39
Шоу-бизнес

Адвокат бывшего короля Малайзии намекнул на неверность «Мисс Москвы»

Обновлено в 00:20
Политика

Польша пригласила на 80-летие начала Второй мировой войны Германию

Власти Польши пригласили Германию на годовщину начала Второй мировой войны, сообщает пресс-служба президента республики.
Обновлено в 01:47
Авто

А давайте энергию для электромобилей брать от… ДВС!

Берлинский стартап ME Energy разработал станцию быстрой зарядки, на которой электричество вырабатывается прямо на месте с помощью двигателя внутреннего сгорания, работающего на биометаноле, который производят не из нефти, а из органических отходов или растений.
Обновлено вчера в 09:41
Политика

Порошенко планирует «расшатать ситуацию» на Украине, пишут СМИ

Представители команды бывшего президента Украины Петра Порошенко планируют создать протестное движение.
Обновлено в 01:46
Экономика

Платежные терминалы QIWI оказались под угрозой исчезновения

Согласно новым требованиям закона, принятого Госдумой 16 июля, банковским платежным агентам запрещено использовать удаленную ККТ в терминалах, пишет РБК во вторник, 23 июля.
Обновлено в 02:23
Общество

Мэр Кунгура отозвал свое заявление на родителей детей-инвалидов

Обновлено вчера в 07:31
Общество

Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено вчера в 12:40
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина похвасталась фото без макияжа

Звезда опубликовала снимок в Instagram, на котором она запечатлена в ванне с пеной. При этом видно, что артистка позирует без макияжа.
Обновлено вчера в 16:44
Здоровье

Травников: Коченевская ЦРБ получит новые площади для лечения детей

Обновлено в 02:37
Политика

Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его передачи в Киеве

Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал новость о том, что украинцев возмутила трансляция его передачи в одном из букмекерских клубов столичного Киева.
Обновлено вчера в 19:09
Происшествия

Сотрудник иркутской колонии задержан за кражу двух центнеров нефрита

Обновлено в 02:16
Политика

Команда Зеленского отказалась от минских соглашений

Команда президента Украины Владимира Зеленского исключает возможность проведения амнистии для участников боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 02:31
Общество

Гороскоп на 22 июля: Овнов ждут перспективные поездки

Овнов ждут перспективные поездки. Возможно, удастся получить дополнительный заработок.
Обновлено 21 июля в 18:00
Происшествия

В Шадринске местный депутат избил жену

Жена местного депутата написала заявление на своего мужа, обвинив его в избиении.
Обновлено в 03:09
Политика

На выборах в Раду партия Порошенко опустилась на четвертое место

Партия «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко опустилась на четвертое место на внеочередных парламентских выборах.
Обновлено в 02:21
Происшествия

На серой ветке московского метро произошел сбой

Обновлено в 01:28
Общество

В сети появился самый короткий тест на IQ

Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Экономика

Российские производители уменьшили размер упаковки

Производители продуктов и потребительских товаров в России за последние шесть лет сократили размер упаковок на 7-20%, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование GfK.
Обновлено в 02:29
Общество

В России ужесточили правила провоза багажа

В России принято решение ужесточить правила провоза багажа через государственную границу.
Обновлено 21 июля в 23:53
Армия и оружие

Пентагон проводит секретную операцию возле Вашингтона

Пентагон при помощи американских военных и вертолетов Black Hawk проводит секретную операцию вблизи Вашингтона.
Обновлено вчера в 20:56
ещё по теме
Главное