Экономика

Дмитрий Медведев посетил Курский регионТРК Сейм (Курск) вчера в 12:39

В Курскую область прибыл премьер-министр Дмитрий Медведев в сопровождении федеральных чиновников. Цель рабочего визита — оценить потенциал курского АПК и обсудить перспективы развития этой сферы в стране. Принимала гостей компания «Агропромкомплектация-Курск», что неудивительно.
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Дмитрий Медведев посетил два курских предприятия

REGNUMвчера в 08:32

Дмитрий Медведев провел в Курской области выездное совещание правительства

Курские известия00:55

Подробности: что искало правительство страны в Курской области

Московский Комсомолецвчера в 11:22

Медведев решил специально не залезать в комбайн

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Дмитрий Медведев: России необходимо пересмотреть логистику экспорта сельхозпродукции

KurskTV.ru07:01

Медведев похвалил ассортимент Курского мясоперерабатывающего завода

РИА Новостивчера в 07:51

Медведев похвалил ассортимент продукции Курского мясоперерабатывающего завода

ТАССвчера в 07:17
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 09:22, Вашингтон
Здоровье

Жертвы артрита чаще умирают от болезней сердца

Пациенты с артритами более часто умирают от инфарктов и других болезней сердца вроде стенокардии и сердечной недостаточностью.
Обновлено вчера в 08:17
Общество

В сети появился самый короткий тест на IQ

Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Происшествия

Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия

Обновлено в 08:24
Происшествия

Число жертв пожара в детском лагере увеличилось до трех

Число погибших в результате пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае увеличилось до трех.
Обновлено в 05:39
Экономика

МВФ повысил прогноз цен на нефть на 2019 и 2020 годы

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз мировых цен на нефть на 2019 и 2020 годы - на 6,4 и 4,9 доллара - до 65,52 и 63,88 доллара за баррель соответственно, следует из июльского доклада фонда по мировой экономике World Economic Outlook (WEO).
Обновлено в 09:04
Футбол

«Севилья» подписала сербского полузащитника Гуделя

«Севилья» на официальном сайте объявила о переходе в команду полузащитника Неманьи Гуделя.
Обновлено в 07:24
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Политика

Борис Джонсон стал новым премьером Британии

Борис Джонсон выиграл гонку за пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 07:06
Футбол

Губернатор Ростовской области: с фанатами «Спартака» обошлись тактично

Губернатор Ростовской области Василий Голубев дал оценку со своей стороны конфликту между болельщиками "Спартака" и правоохранителями на стадионе "Ростов Арена" после матча "Ростов" — "Спартак" (2:2).
Обновлено в 08:58
Армия и оружие

Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Происшествия

Вертолет с россиянами рухнул в море у берегов Италии

Обновлено в 06:20
Футбол

«Спартак» может купить полузащитника ПСВ Перейро

Московский «Спартак» договорился с голландским ПСВ по трансферу полузащитника Гастона Перейро.
Обновлено в 02:33
Космос

EKA рассекретило местоположение спутников США с помощью данных РФ

Обновлено вчера в 23:50
Футбол

Агент: «Бэйл может остаться в „Реале“ еще на три года»

Могу гарантировать, что он не отправится в аренду ни в один из клубов. Гарет - игрок "Реала", и в данный момент остается таковым.
Обновлено в 06:29
Экономика

Приток мигрантов в Россию оказался аномальным

В 2018 году приток иностранцев в Россию был самым низким за последние годы (125 тысяч человек) и не смог компенсировать естественную убыль населения.
Обновлено в 07:11
Футбол

«Барселона» уступила «Челси» в дебютном матче Гризманна

В Японии завершился товарищеский матч между испанской "Барселоной" и английским "Челси". Лондонская команда одержала победу со счетом 2:1.
Обновлено в 08:40
Политика

Путин поручил учесть мнение населения при строительстве свалки в Шиесе

Обновлено в 06:02
Армия и оружие

Венесуэла показала перехват самолета-шпиона США на видео

Обновлено в 07:03
Общество

Московская полиция называет незаконной акцию на Тверской улице 27 июля

"Личная безопасность граждан может оказаться под угрозой", - предупреждают в столичном управлении МВД.
Обновлено в 08:31
Общество

Вторжение самого холодного за год воздуха ожидает Москву

По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, не исключено, что в первой половине дня в воскресенье, 28 июля температура достигнет 20 °С, однако потом "начнется активация холодного воздуха".
Обновлено в 08:57
Происшествия

Дети описали начало пожара в палаточном лагере под Хабаровском

Дети, отдыхавшие в хабаровском лагере «Холдоми», рассказали о начале пожара. Их слова приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Обновлено в 09:16
Политика

Зеленский назвал кандидата на место генпрокурора вместо кума Порошенко

Основанием для снятия Луценко с должности президент назвал отсутствие у генпрокурора юридического образования и процессуального опыта.
Обновлено в 09:08
Экономика

Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей

Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Экономика

Госдума проголосовала за повышение до 20% НДС на пальмовое масло

Госдума проголосовала за поправку об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено в 08:17
Общество

Госдума обсудит сроки завершения «дачной амнистии»

Поправками ко второму чтению срок «дачной амнистии» сокращен — первоначальная редакция предполагала продление упрощенного порядка оформление недвижимости до 1 марта 2022 года.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия

Абызов отказался сотрудничать со следствием

Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве, отказался давать показания и сотрудничать со следствием.
Обновлено в 07:35
Авто

Обновлённый внедорожник Suzuki XL6 рассекречен до премьеры

Компания Suzuki готовит к дебюту новый "внедорожник" Suzuki XL6. Модель выйдет в продажу 21 августа.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия

На границе Киргизии и Таджикистана опять стреляли

Сегодняшний конфликт произошёл на въезде в большое село Ворух, входящее в состав Таджикистана, но со всех сторон окруженное территорией Киргизии.
Обновлено вчера в 15:34
Кино

Умер актер бондианы Дэвид Хедисон

Обновлено в 03:32
Политика

Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений ЦИК

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений Центризбиркомом.
Обновлено в 07:25
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