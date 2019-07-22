Экономика
Дмитрий Медведев посетил Курский регионТРК Сейм (Курск) вчера в 12:39
В Курскую область прибыл премьер-министр Дмитрий Медведев в сопровождении федеральных чиновников. Цель рабочего визита — оценить потенциал курского АПК и обсудить перспективы развития этой сферы в стране. Принимала гостей компания «Агропромкомплектация-Курск», что неудивительно.
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Общество
Жена российского депутата пожаловалась в полицию на домашнее насилие
Жительница села Белозерское Курганской области пожаловалась в полицию на своего мужа, депутата Шадринской городской думы от «Единой России» Владимира Шмакова.
Обновлено в 04:26
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Футбол
Стало известно, сколько «Спартак» заработал на продаже Ханни
Обновлено в 02:18
Политика
Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
Экс-помощнику полпреда в УрФО предъявили обвинение в госизмене
Экс-помощнику полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александру Воробьёву предъявлено обвинение в государственной измене.
Обновлено в 04:32
Общество
В Москве до 25 июля продлили «желтый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил до четверга, 25 июля, "желтый" уровень погодной опасности из-за дождя в Москве, следует из данных прогностической карты на сайте ведомства.
Обновлено в 04:33
Политика
На выборах в Раду партия Порошенко опустилась на четвертое место
Партия «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко опустилась на четвертое место на внеочередных парламентских выборах.
Обновлено в 02:21
Политика
Совфед освободил Владимира Малиновского от должности замгенпрокурора
Как сообщил в понедельник в Совфеде замгенпрокурора Юрий Пономарев, Малиновский останется работать в Генпрокуратуре на должности советника генпрокурора.
Обновлено в 03:47
Экономика
Приток мигрантов в Россию обновил 10-летний максимум
"Миграционный прирост населения России в январе - апреле 2019 году резко увеличился, превысив значения всех предшествующих 10 лет Динамика числа прибывших в 2019 году по сравнению с предыдущими годами выглядит аномальной", - говорится в исследовании, опубликованном во вторник.
Обновлено в 03:54
Гаджеты
В США выпустили компьютер с PlayStation 4, Nintendo Switch и Xbox One внутри
Популярный американский компьютерный магазин Origin PC выпустил уникальную машину Big O, в состав которой входят стандартные комплектующие игрового компьютера, а также три консоли: PlayStation 4, Nintendo Switch и Xbox One.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Спасение подводников на «Лошарике» было бы нарушением закона
Согласно информации, весь экипаж мог эвакуироваться на лодку-носитель, однако подводники оставались до последнего в отсеках согласно регламенту, чтобы бороться с возгоранием.
Обновлено в 03:37
Общество
В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест
Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ-тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено вчера в 20:19
Армия и оружие
Пентагон проводит секретную операцию возле Вашингтона
Пентагон при помощи американских военных и вертолетов Black Hawk проводит секретную операцию вблизи Вашингтона.
Обновлено вчера в 20:56
Шоу-бизнес
Шнуров назвал Собчак «затычкой в каждой жопе»
В конце стихотворения Шнуров заявил, что «есть болезни, что совсем не лечатся, быть затычкой в каждой жопе, например».
Обновлено в 04:39
Авто
Renault выпустила ретро-кабриолет с мотором от Twizy
В Renault не сообщили подробную информацию о новинке, но отметили, что у нее модернизированный дизайн и электрическая силовая установка от Twizy.
Обновлено в 03:06
Происшествия
МЖД назвала причину опоздания электричек на Казанском направлении
Работники Московской железной дороги принимают меры по сокращению времени опоздания поездов на Казанском направлении.
Обновлено в 02:56
Футбол
Экс-игрок «Рубина» Ребров продолжит тренировать «Ференцварош»
Украинский тренер венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров продлил контракт с командой из Будапешта.
Обновлено в 03:01
Политика
Соратник Ельцина ответил на сообщения о планах по продаже Карелии
Бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис сообщил, что Российская Федерация не планирует продавать Карелию Финляндии.
Обновлено вчера в 15:05
Армия и оружие
Ливийский военный самолет приземлился на автотрассе в Тунисе
Обновлено вчера в 09:46
Авто
MINI выпустит несколько новых кросс-моделей
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
В ДТП фуры и автобуса в Дорогобужском районе пострадали 16 человек
На место вызова отправились трое спасателей и одна единица техники пожарно-спасательной части № 25.В областном УГИБДД сообщили, что водитель «DAF-105» не уступил дорогу автобусу «Марус», который ехал по главной.В результате аварии троих человек госпитализировали в больницу.
Обновлено в 03:35
Гаджеты
Asus показала самый мощный в мире смартфон
Компания Asus продемонстрировала новый игровой смартфон ROG Phone II, который претендует на звание самого мощного телефона в мире.
Обновлено вчера в 11:17
Политика
«РИА Новости» сообщило о тайных тюрьмах СБУ в ряде городов Украины
Секретные тюрьмы Службы безопасности Украины (СБУ) и добровольческих батальонов действовали по всей линии соприкосновения в Донбассе, а также в других частях страны.
Обновлено в 03:47
Спорт
Мозгов не сыграет за сборную России по баскетболу на КМ-2019
Обновлено в 02:54
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к татуировкам
Обновлено в 03:46
Музыка
Кристина Агилера упала с лестницы во время концерта в Санкт-Петербурге
Выступление началось с небольшого форс-мажора: запев первую композицию Bionic, певица оступилась и упала, сходя с лестницы на сцену.
Обновлено в 02:41