В Курскую область прибыл премьер-министр Дмитрий Медведев в сопровождении федеральных чиновников. Цель рабочего визита — оценить потенциал курского АПК и обсудить перспективы развития этой сферы в стране. Принимала гостей компания «Агропромкомплектация-Курск», что неудивительно.

Общество Жена российского депутата пожаловалась в полицию на домашнее насилие Жительница села Белозерское Курганской области пожаловалась в полицию на своего мужа, депутата Шадринской городской думы от «Единой России» Владимира Шмакова.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.

Армия и оружие Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Политика Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.

Происшествия Экс-помощнику полпреда в УрФО предъявили обвинение в госизмене Экс-помощнику полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александру Воробьёву предъявлено обвинение в государственной измене.

Общество В Москве до 25 июля продлили «желтый» уровень погодной опасности Гидрометцентр продлил до четверга, 25 июля, "желтый" уровень погодной опасности из-за дождя в Москве, следует из данных прогностической карты на сайте ведомства.

Политика На выборах в Раду партия Порошенко опустилась на четвертое место Партия «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко опустилась на четвертое место на внеочередных парламентских выборах.

Политика Совфед освободил Владимира Малиновского от должности замгенпрокурора Как сообщил в понедельник в Совфеде замгенпрокурора Юрий Пономарев, Малиновский останется работать в Генпрокуратуре на должности советника генпрокурора.

Экономика Приток мигрантов в Россию обновил 10-летний максимум "Миграционный прирост населения России в январе - апреле 2019 году резко увеличился, превысив значения всех предшествующих 10 лет Динамика числа прибывших в 2019 году по сравнению с предыдущими годами выглядит аномальной", - говорится в исследовании, опубликованном во вторник.

Гаджеты В США выпустили компьютер с PlayStation 4, Nintendo Switch и Xbox One внутри Популярный американский компьютерный магазин Origin PC выпустил уникальную машину Big O, в состав которой входят стандартные комплектующие игрового компьютера, а также три консоли: PlayStation 4, Nintendo Switch и Xbox One.

Происшествия Спасение подводников на «Лошарике» было бы нарушением закона Согласно информации, весь экипаж мог эвакуироваться на лодку-носитель, однако подводники оставались до последнего в отсеках согласно регламенту, чтобы бороться с возгоранием.

Общество В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ-тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.

Армия и оружие Пентагон проводит секретную операцию возле Вашингтона Пентагон при помощи американских военных и вертолетов Black Hawk проводит секретную операцию вблизи Вашингтона.

Шоу-бизнес Шнуров назвал Собчак «затычкой в каждой жопе» В конце стихотворения Шнуров заявил, что «есть болезни, что совсем не лечатся, быть затычкой в каждой жопе, например».

Авто Renault выпустила ретро-кабриолет с мотором от Twizy В Renault не сообщили подробную информацию о новинке, но отметили, что у нее модернизированный дизайн и электрическая силовая установка от Twizy.

Происшествия МЖД назвала причину опоздания электричек на Казанском направлении Работники Московской железной дороги принимают меры по сокращению времени опоздания поездов на Казанском направлении.

Футбол Экс-игрок «Рубина» Ребров продолжит тренировать «Ференцварош» Украинский тренер венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров продлил контракт с командой из Будапешта.

Политика Соратник Ельцина ответил на сообщения о планах по продаже Карелии Бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис сообщил, что Российская Федерация не планирует продавать Карелию Финляндии.

Происшествия В ДТП фуры и автобуса в Дорогобужском районе пострадали 16 человек На место вызова отправились трое спасателей и одна единица техники пожарно-спасательной части № 25.В областном УГИБДД сообщили, что водитель «DAF-105» не уступил дорогу автобусу «Марус», который ехал по главной.В результате аварии троих человек госпитализировали в больницу.

Гаджеты Asus показала самый мощный в мире смартфон Компания Asus продемонстрировала новый игровой смартфон ROG Phone II, который претендует на звание самого мощного телефона в мире.

Политика «РИА Новости» сообщило о тайных тюрьмах СБУ в ряде городов Украины Секретные тюрьмы Службы безопасности Украины (СБУ) и добровольческих батальонов действовали по всей линии соприкосновения в Донбассе, а также в других частях страны.