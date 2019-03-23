Политика
Дмитрий Медведев поручил к лету подготовить концепцию нового КоАПГоворит Москва 02:14
На сайте кабмина сказано, что Кодекс об административных правонарушениях нужно актуализировать и систематизировать, передаёт РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить92
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:39, Ашберн
Происшествия
ФСБ выявила причастность сектантов к хищению средств гособоронзаказа
Масштабная операция, связанная с хищениями выделенных на гособоронзаказ денег, прошла сразу в трех городах России – Москве, Санкт-Петербурге и Липецке.
Обновлено в 06:58
Политика
Суд признал незаконным решение КПРФ о передаче мандата Павлу Грудинину
Мещанский суд Москвы 22 марта признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче вакантного мандата депутата Госдумы экс-кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину.
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес
Менеджер Началовой рассказала о последней просьбе певицы
Через суд хоккеист заявил претензии на половину четырехкомнатной квартиры Исаева рассказала, что дочь певицы от брака с футболистом Евгением Алдониным сейчас воспитывают бабушка и отец.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае
Одноэтажный жилой дом сгорел в населенном пункте Таскино в Красноярском крае, под завалами на месте пожара обнаружены четверо погибших, включая двоих детей.
Обновлено в 09:27
Спорт
Большунов уступил Клебо в масс-старте финала Кубка мира
Обновлено в 12:11
Политика
Климкин заметил ухудшение образования на Украине после выхода из СССР
Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что образование в стране ухудшилось после выхода из СССР. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 13:06
Гаджеты
Mozilla выпустила браузер Firefox для iPad
Компания Mozilla Corporation выпустила специальную версию интернет браузера Firefox для планшетных компьютеров iPad от компании Apple.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Президентский дворец загорелся в столице Судана
Обновлено в 10:35
Политика
Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал
Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30
Музыка
Иван Здонюк: Я горд, что буду представлять страну в Витебске
Поможет ли этот напористый характер молодому исполнителю на вокальном конкурсе "Славянский базар", который ежегодно открывает в Витебске новые имена, покажут июльские смотрины, задается вопросом БЕЛТА.
Обновлено в 13:13
Экономика
Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.
Обновлено в 05:19
Происшествия
У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера
Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.
Обновлено в 11:10
Политика
В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу
В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Политика
В Крыму ответили на приглашение проголосовать на выборах на Украине
Крымчанам как гражданам РФ безразличны выборы на территории другого государства, призывы ехать на Украину для голосования, останутся без ответа, заявил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе.
Обновлено в 03:53
Общество
Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта: наберитесь терпения
На этой неделе вас ждет много беготни и суеты.
Обновлено в 01:30
Происшествия
В Петербурге началась волна эвакуаций торговых центров
Вечером в субботу, 23 марта, посетителям двух ТРК «Континент» пришлось оставить шопинг из-за эвакуаций.
Обновлено в 12:42
Общество
В Пскове начнется митинг против строительства «Титан-Полимер»
Сегодня, 23 марта, в Пскове на площади Ленина состоится митинг против строительства завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино».
Обновлено в 04:41
Космос
В РАН предупредили о сильной магнитной буре 24 марта
Ученые Физического института РАН опубликовали на сайте прогноз, согласно которому 24 марта на Земле с вероятностью 30% пройдет магнитная буря.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
МИД РФ: пятно позора навсегда останется на репутации НАТО
"Пятном позора" назвал МИД РФ бомбардировки странами НАТО Югославии в 1999 году.
Обновлено в 07:36
Происшествия
4 человека погибли при пожаре на предприятии в Липецкой области
По данным РЕН ТВ, в результате ЧП погибли четыре человека.
Обновлено в 03:36
Происшествия
В Париже в ходе протестов задержаны более 50 человек
Обновлено в 12:40
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова призналась, что она до сих пор не замужем
Мария Кожевникова воспитывает трех сыновей от бизнесмена Евгения Васильева. Пара счастлива вместе, но до сих пор официально не жената.
Обновлено в 12:39
Общество
Росстат назвал долю заядлых курильщиков среди россиян
Каждый пятый россиянин (22,5%) является заядлым курильщиком и не может ни дня обойтись без сигареты, сообщает РБК со ссылкой на исследование Росстата.
Обновлено в 13:21
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте вызвала зависть у поклонников отдыхом в Майами
Отечественная певица Кристина Орбакайте вызвала зависть у своих многочисленных поклонников, решив отправиться на отдых в Майами.
Обновлено в 08:26
Политика
В Киеве завершился митинг националистов
Митинг представителей партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) завершился возложением у администрации президента Украины венков, которые символизируют "похороны коррупции", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:02