Дмитрий Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть летОнлайн Тамбов.ру вчера в 07:19

Поэтому мы сбалансировали это решение тем, что сохранили льготные ставки НДС на социально значимые товары, зафиксировали на постоянной основе ставки тарифа страховых взносов на уровне 30 процентов и провели налоговый маневр в нефтяной отрасли.

Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к усилению фискальной нагрузки, налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, пишут "Известия".

Дмитрий Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть лет

Армия и оружие Экс-военный ВСУ передал ДНР тысячи секретных документов силовиков Экс-военнослужащий ВСУ перешел на сторону Донецкой народной республики и передал секретные документы украинских вооруженных сил.

Общество Самая уродливая собака Великобритании умерла В 2017 году пес занял третье место на конкурсе самых уродливых в мире собак.

Происшествия Один из фигурантов дела Абызова находится за границей Один из подозреваемых по делу бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова находится за границей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, пояснив, что речь идет о Сергее Ильичеве.

Политика НАК начал противодействие терроризму в социальных сетях Национальный антитеррористический комитет (НАК) зарегистрировал свои официальные страницы в социальных сетях, где начал размещать материалы, посвященные противодействию терроризму, сообщил официальный представитель НАК Андрей Пржездомский в среду на пресс-конференции в Москве.

Политика Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17 Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.

Футбол Италия забила шесть безответных мячей Лихтенштейну в отборе Евро-2020 Сборная Италии по футболу разгромила Лихтенштейн в матче второго тура квалификации Евро-2020.

Происшествия В Липецкой области пенсионер ранил из ружья шестилетнего ребенка Шестилетний мальчик попал в больницу в Липецкой области с пулевым ранением щеки после того, как в него из пневматического ружья выстрелил 70-летний пенсионер, сообщил в среду РИА Новости представитель управления МВД по региону.

Шоу-бизнес Ланской ответил на обвинения касательно Началовой Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой, экс-участник группы "Премьер-министр" Дмитрий Ланской высказался об обвинениях, выдвигаемых в его адрес касательно причин смерти артистки.

Общество Правительство Башкирии вернет Салаватский роддом Салаватский роддом перешел в частные руки в декабре 2017 года. Громкий скандал разразился накануне.

Армия и оружие Американцы решили списать авианосец USS Harry S. Truman Американские военные приняли решение списать атомный авианосец USS Harry S. Truman, содержание которого обходится бюджету США в весьма круглую сумму.

Футбол «Челси» сообщил Хадсону-Одои, что не продаст его летом Как сообщает The Times, «Челси» решил не продавать Хадсона-Одои летом, даже если форвард откажется от подписания нового контракта.

Происшествия По делу Абызова могут состояться новые задержания "Следствие не исключает появления новых эпизодов и новых фигурантов в деле Абызова, возможны новые задержания", - сообщил источник.

Политика Песков не подтвердил передачу Путину плана Нетаньяху по Сирии Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о передаче израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху Владимиру Путину плана по урегулированию ситуации Сирийской Арабской Республике (САР).

Происшествия Суд в Перми взыскал с избивших DJ Smash более 11 миллионов рублей Свердловский районный суд Перми обязал избивших DJ Smash экс-депутата Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича возместить музыканту моральный вред и понесенные убытки на сумму более 11 миллионов рублей, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.

Происшествия Китаянка родила двойняшек от разных отцов В Китае произошел редчайший случай: жительница города Сямынь родила двойняшек от разных мужчин.

Культура Новый мэр Белгорода принес присягу под музыку из «Звездных войн» Новый белгородский градоначальник Юрий Гладун принес присягу под музыку из американской киноэпопеи «Звездные войны».

Происшествия ФСБ задержала в Крыму 20 сторонников «Хизб-ут-Тахрир» ФСБ России сообщает о задержании в Крыму сторонников международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России).

Политика В Киеве возбудят дело против Бойко и Медведчука, посетивших Москву Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, которые летали в Москву.

Финансы Эксперты не ожидают снижения ставок по ипотеке в этом году Согласно базовому сценарию "Эксперт РА", в 2019 году ипотечному рынку не удастся повторить рекорд 2018-го: объем выдач не превысит 2,5–2,6 трлн рублей, это на 10-15% меньше 2018 года.

Армия и оружие В США успешно закончились испытания двух противоракет Представители агентства по противоракетной обороне в Пентагоне рассказали о том, что над Тихим океаном были проведены испытания двух противоракет.