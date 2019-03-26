Экономика

Медведев пообещал шесть лет не повышать налогиПолитсовет вчера в 08:09

Председатель правительств РФ Дмитрий Медведев пообещал, что в ближайшие шесть лет налоги в России подниматься не будут. Как сообщает ТАСС, об этом Медведев заявил на расширенном заседании коллегии министерства финансов.
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Дмитрий Медведев
Поэтому мы сбалансировали это решение тем, что сохранили льготные ставки НДС на социально значимые товары, зафиксировали на постоянной основе ставки тарифа страховых взносов на уровне 30 процентов и провели налоговый маневр в нефтяной отрасли.
— Дмитрий Медведев, российский политикРоссийская газета вчера в 06:26

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