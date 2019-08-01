Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о создании ТОР "Забайкалье", где будут реализовываться 15 проектов на общую сумму почти 200 млрд рублей.

с чего всё началось

Премьер Дмитрий Медведев распорядился создать территорию опережающего развития «Забайкалье». Об этом он сообщил на совещании, которое проходило в Чите, передает ТАСС. Всего на территории Забайкалья организуют 15 проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых.

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