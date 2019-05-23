Дмитрий Медведев отметил рост стабильности российского бюджетаРоссийская газета 06:19

Ненефтегазовый дефицит впервые опустился до рекордно низких 6 процентов от объема ВВП. Это, сделал вывод Медведев, говорит о том, что усилия правительства по снижению зависимости от нефти и газа дают определенные результаты и стабильность бюджета растет.

Авто Производство легковых автомобилей в России в апреле выросло на 5% Объем производства легковых автомобилей в России в апреле 2019 года увеличился на 5% по сравнению с апрелем 2018 года, следует из данных Росстата.

Происшествия Виновникам пожара в казанском ТЦ «Адмирал» вынесли приговор В Казани завершилось громкое дело о пожаре в ТЦ "Адмирал".

Автоспорт Хэмилтон показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Монако Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон завершил первый тренировочный заезд Гран-при «Формулы-1» в Монако с лучшим временем.

Политика Путин вручил Матвиенко орден Андрея Первозванного Президент Владимир Путин вручил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко орден Святого Апостола Андрея Первозванного — высшую государственную награду России.

Политика Зять миллиардера Рыболовлева намерен стать президентом Уругвая Бизнесмен, совладелец английского футбольного клуба «Сандерленд» и зять миллиардера Дмитрия Рыболовлева Хуан Сартори намерен баллотироваться в президенты Уругвая, сообщает Forbes.

Политика Иван Цецерский оставил пост главы Пскова Иван Цецерский сегодня, 23 мая, сложил с себя полномочия главы Пскова, которым руководил 18 лет.

Наука В России нейросеть оживила и научила говорить портрет Достоевского Разработчики из России разработали приближенный к ИИ алгоритм, который при помощи сверточных нейронных сетей "оживляет" фотографии и картины.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских поженились Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.

Происшествия В Подмосковье юноша пытался продать двух школьниц в секс-рабство Парень пытался продать двух московских учениц восьмого класса в секс-рабство за 1 млн рублей. На злоумышленника вовремя вышли оперативники.

Авто Президент СП «Форд Соллерс» Адиль Ширинов возглавил УАЗ Новым генеральным директором Ульяновского автомобильного завода (УАЗ, входит в концерн "Соллерс") назначен Адиль Ширинов, сообщается в пресс-релизе предприятия.

Экономика Росстат отозвал статистику после слов Орешкина Росстат отозвал ранее опубликованную статистику о промпроизводстве за январь-апрель 2019 года из-за ошибки, сообщает RNS.

Общество В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).

Экономика Apple возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира Forbes Apple уже девятый раз подряд лидирует в рейтинге самых дорогих брендов Forbes.

Общество ФБК рассказал о пентхаусе Мединского в Москве за 200 млн рублей Навальный утверждает, что на покупку такого пентхауса без ремонта и мебели семье Мединских нужно было бы откладывать все свои доходы с 2013 по 2018 годы включительно.

Транспорт Порог превышения скорости снизят в городах Предельно допустимую скорость для городских дорог хотят снизить до 10 км/час, сообщает DEITA.

Политика Порошенко прокомментировал заведенные на него уголовные дела Порошенко считает, что уголовные дела о госизмене, давлении на судей и вмешательстве в деятельность «Центрэнерго» на него возбудили в связи с началом кампании по выборам в парламент.

Политика Зеленский исключил возможность переговоров с Россией Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина».

Финансы Рыночная капитализация «Газпрома» превысила 5 трлн рублей Как указывает агентство, к 14:38 мск ценные бумаги компании подорожали на 1,7%, до 211,7 рубля, а потом и до 212,18 рубля — максимума с июня 2011 года.

Политика ЦИК Украины объявил о начале с 24 мая кампании по выборам в Раду Центральная избирательная комиссия Украины объявила о начале кампании по досрочным выборам в Верховную раду с 24 мая.

Шоу-бизнес Мать Децла сменила замки в квартире покойного рэпера Как отметила мать Децла, вдове исполнителя, скорее всего, «просто тяжело находиться в квартире покойного рэпера».

Общество Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.

Происшествия Улицу в Лондоне закрыли из-за подозрительного предмета Полиция Лондона перекрыла правительственную улицу Уайтхолл закрыта из-за обнаружения подозрительного предмета.