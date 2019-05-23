Экономика

Дмитрий Медведев отметил рост стабильности российского бюджетаРоссийская газета 06:19

Ненефтегазовый дефицит впервые опустился до рекордно низких 6 процентов от объема ВВП. Это, сделал вывод Медведев, говорит о том, что усилия правительства по снижению зависимости от нефти и газа дают определенные результаты и стабильность бюджета растет.
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Медведев: Стабильность российского бюджета растет

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Правительство ожидает сохранения профицита бюджета по итогам 2019 года

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Порошенко считает, что уголовные дела о госизмене, давлении на судей и вмешательстве в деятельность «Центрэнерго» на него возбудили в связи с началом кампании по выборам в парламент.
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