Премьер-министр поинтересовался, как в регионе решается вопрос с обеспечением кадрами медучреждений, особенно на селе. Губернатор рассказал, что в прошлом году в Брянской области приняли региональную программу по обеспечению жильём медицинских работников.

с чего всё началось

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