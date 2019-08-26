Общество

Газета Восход Суражский районГазета Восход Суражский районДмитрий Медведев оценил брянскую программу обеспечения жильем врачей

В рамках встречи губернатора Брянской области Александра Богомаза с премьер-министром Дмитрием Медведевым в Москве обсуждался широкий круг тем, в том числе решение вопросов здравоохранения.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Медведев оценил программу обеспечения жильем брянских врачей

Премьер-министр поинтересовался, как в регионе решается вопрос с обеспечением кадрами медучреждений, особенно на селе. Губернатор рассказал, что в прошлом году в Брянской области приняли региональную программу по обеспечению жильём медицинских работников.
БрянскTodayвчера в 06:02

Подробнее о событии

Программы обеспечения медиков жильем помогут привлечь кадры для региональной медицины - Медведев

Интерфаксвчера в 06:24

Медведев положительно оценил программу по обеспечению жильем брянских врачей

Городской телеканал (Брянск)вчера в 07:02

Брянский губернатор рассказал о развитии медицины премьер-министру

Сельцовский вестниквчера в 06:28

Председатель правительства России оценил программу обеспечения жильем брянских врачей

Стародубский вестниквчера в 07:22

Медведев оценил программу обеспечения жильем брянских врачей

БрянскTodayвчера в 06:02

Медведев положительно оценил программу обеспечения жильем брянских врачей

РИА Новостивчера в 05:29

Медведев: обеспечение медиков жильем поможет укомплектовать все районные больницы

ТАССвчера в 05:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 03:20, Ашберн
Политика

Макрон анонсировал встречу лидеров «Нормандской четверки»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встреча в "нормандском" формате на уровне глав государств и правительств пройдет в сентябре.
РИА Новости вчера в 12:12
Политика

Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы

Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.
Интерфакс вчера в 19:12
Происшествия

Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова

37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
РБК вчера в 10:30
Космос

Ускоритель частиц смоделировал столкновение нейтронных звезд

Как оказалось, некоторые условия в столкновениях тяжелых ионов, а именно плотности и температуры аналогичны тем, что в столкновениях нейтронных звезд.
ГЛАС.RU вчера в 04:37
Кино

Дизайнер: стоило показать сомнения Капитана Америка по поводу Мьёльнира

Ранее режиссеры Энтони и Джо Руссо заявили, что Капитан Америка мог бы поднять Мьёльнира ещё в фильме «Мстители: Эра Альтрона».
REGNUM 02:43
Шоу-бизнес

Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк

Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк Актеров, которые познакомились на съемочной площадке сериала "Моя прекрасная няня", связывали романтические отношения.
Экспресс газета 01:17
Политика

Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»

В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
РИА Новости вчера в 13:27
Экономика

В «квалификационную яму» попадают почти 34 млн россиян

«Квалификационная яма» является глобальной проблемой: 23% всех работников в мире (1,3 млрд человек) выполняют работу, которая не соответствует их навыкам.
Коммерсантъ вчера в 22:30
Экономика

Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян

Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Футбол

Владелец «Торпедо» погасил долг клуба в размере миллиарда рублей

Уже погасил долг клуба в размере одного миллиарда рублей.
Газета.Ru вчера в 14:56
Общество

В Роструде рассказали о новой графе в резюме

В 2020 году на портале "Работа в России" в резюме для поиска работы появится графа "участие в волонтерских программах", об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 01:48
Здоровье

Тюремную медицину могут передать в ведение Минздрава РФ

Ранее заместитель главы ФСИН Валерий Максименко сообщил, что обратится к директору службы с просьбой проработать вопрос о передаче тюремной медицины в ведение Минздрава.
RuNews24.ru вчера в 18:30
Общество

В США Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах

Суд в штате Оклахома обязал Johnson & Johnson (J&J) выплатить $572 млн за соучастие в стимулировании опиоидного кризиса, передает CNN.
РБК вчера в 20:21
Происшествия

Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции в Анапе, они подозреваются в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, пишет ТАСС со ссылкой на СК России по Краснодарскому краю.
RT на русском вчера в 13:49
Здоровье

Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле

Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
Общество

На сайте госуслуг появились прототипы новых суперсервисов

На портале госуслуг появились прототипы пяти новых суперсервисов: «Обжалование штрафов онлайн», «Правосудие онлайн», «Подача заявлений в правоохранительные органы», «Пенсия онлайн» и «Утрата близкого человека», сообщили в кабмине.
Взгляд.ру 03:08
Технологии

Huawei создаст планшеты с российской ОС «Аврора»

Китайская компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты операционной системы (ОС) «Аврора», принадлежащей «Ростелекому», для проведения переписи россиян в 2020 году, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Профиль вчера в 16:07
Армия и оружие

В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений

РИА Новости вчера в 20:26
Происшествия

В Москве загорелся Рождественский монастырь

Кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря XIV века загорелась в центре Москвы, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 12:53
Космос

«Роскосмос» начал подготовку к полету космонавтов на Луну

Госкорпорация "Роскосмос" объявила тендер на проведение исследований, необходимых для осуществления пилотируемого полета на Луну.
РИА Новости вчера в 22:42
Шоу-бизнес

Алла Пугачева назвала свою преемницу

Певица Алла Пугачева заявила, что коллега по сцене Светлана Лобода станет ее преемницей.
Полит.ру 02:55
Единоборства

Бой Тилл — Гастелум пройдет на UFC 244

Матч ТВ 02:28
Гаджеты

Продажу iPhone снова могут запретить из-за патентных войн

GlobalFoundries выступила с заявлением, в котором рассказала, что она намеревается запретить импорт продуктов, изготовленных с применение ворованных у нее технологий, в США и Германию.
Ferra 02:57
Музыка

Тейлор Свифт получила главный приз MTV Video Music Awards 2019 года

Американская певица Тейлор Свифт стала обладательницей главной награды премии MTV Video Music Awards 2019 в категории "Видео года" за клип на песню You Need to Calm Down, сообщается на сайте телеканала.
РИА Новости 02:35
Армия и оружие

Стрельбу из самого мощного в мире миномета сняли на видео

РИА Новости 00:08
Космос

Рогозин рассказал об отказавшей при стыковке «Союза» с МКС аппаратуре

Газета.Ru 00:58
Футбол

Урал — Сочи 3:1

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» обыграл футбольный клуб «Сочи» в матче седьмого тура российской премьер-лиги.
JustMedia вчера в 12:54
Армия и оружие

Корабли ЧФ присоединились к учениям ЮВО

RT на русском вчера в 05:31
Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Известия вчера в 09:28
Происшествия

«Уральские авиалинии» начали выпуск сувениров после аварийной посадки А321 в Подмосковье

ТАСС 02:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Васильевич Богомаз
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Губернатор Брянской области с 28 сентября 2015 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное