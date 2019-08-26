Общество

Газета Восход Суражский районГазета Восход Суражский районДмитрий Медведев оценил брянскую программу обеспечения жильем врачей

В рамках встречи губернатора Брянской области Александра Богомаза с премьер-министром Дмитрием Медведевым в Москве обсуждался широкий круг тем, в том числе решение вопросов здравоохранения.
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Медведев оценил программу обеспечения жильем брянских врачей

Премьер-министр поинтересовался, как в регионе решается вопрос с обеспечением кадрами медучреждений, особенно на селе. Губернатор рассказал, что в прошлом году в Брянской области приняли региональную программу по обеспечению жильём медицинских работников.
БрянскToday06:02

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Реализацию национального проекта «Здравоохранение» в Брянской области обсудили Дмитрий Медведев и Александр Богомаз

Стародубский вестник10:00

Медведев: обеспечение медиков жильем поможет укомплектовать все районные больницы

ТАСС05:24

Программы обеспечения медиков жильем помогут привлечь кадры для региональной медицины - Медведев

Интерфакс06:24

Программу обеспечения жильем брянских врачей оценил Дмитрий Медведев

Севская правда07:23

Медведев оценил программу обеспечения жильем брянских врачей

БрянскToday06:02

Медведев положительно оценил программу обеспечения жильем брянских врачей

РИА Новости05:29

Медведев положительно оценил программу по обеспечению жильем брянских врачей

Городской телеканал (Брянск)07:02
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 10:27, Ашберн
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Умер старейший подводник России

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Александр Васильевич Богомаз
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Губернатор Брянской области с 28 сентября 2015 года.
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