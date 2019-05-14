Дмитрий Медведев обвинил чиновников в разгильдяйствеКоммерсантъ 07:28

Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал то, как чиновники выполняют поручения президента. Во время совещания по теме исполнения поручений Владимира Путина он заявил, что поручения иногда не успевают выполнить из-за разгильдяйства.

Политика Ушел из жизни вице-премьер Башкирии Артур Ахметханов Врио Главы Башкирии 14 мая сообщил в соцсетях о смерти и.о. вице-премьера Башкирии, который курировал силовой блок Артура Ахметханова.

Футбол РПЛ начала разработку нового чемпионского кубка Директор по связям с общественностью Российской Премьер-Лиги Сергей Алексеев рассказал о разработке нового трофея для команд-чемпионов России.

Энергетика В «Татнефти» опровергли данные о применении органических хлоридов "Татнефть" не использует органические хлориды при добыче нефти, сдаваемое в систему "Транснефти" сырье, согласно лабораторным пробам, соответствует техническим нормам.

Происшествия Самолет Utair с неполадками с шасси благополучно сел во Внуково Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Utair, у которого после вылета из Москвы в Милан возникли проблемы с шасси, благополучно сел во Внуково, сообщили ТАСС в пресс-службе Utair во вторник.

Политика В Саудовской Аравии заявили об атаке беспилотников на нефтепровод Министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что утром во вторник, 14 мая, на главный нефтепровод страны была совершена атака, в том числе с применением беспилотников.

Политика В Еврокомиссии Порошенко назвали Педро Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас назвал уходящего президента Украины Петра Порошенко именем Педро.

Происшествия Госдума одобрила ужесточение наказания за «пьяные» ДТП Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет за ДТП, произошедшие по вине водителей в нетрезвом состоянии.

Происшествия Представитель Прилучного объяснил ночевку актера в чужом автомобиле Ранее 14 мая источник «Ленты.ру» поделился видеозаписью того, как женщина обнаруживает Прилучного в своем автомобиле и пытается его прогнать, однако актер, обещая покинуть машину, не делает этого.

Армия и оружие Испанский фрегат покинет идущую к берегам Ирана ударную группу ВМС США Испанский фрегат «Мендес Нуньес» выйдет из состава ударной группы ВМС США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и не войдет вместе с ней в Персидский залив, сообщает газета El Pais.

Гаджеты Видеокарты AMD больше не поддерживают программный интерфейс Mantle Компания AMD больше не поддерживает собственный программный интерфейс Mantle.

Экономика В РФ предложили запретить государству покупать доли частных банков Поправки предполагают, что государство не сможет приобретать пакеты акций финансовых компаний и частных банков, работающих в условиях конкуренции.

Футбол В Сети появилось аудио с критикой Глушаковым действий Карреры В сети появилась аудиозапись с предполагаемым голосом Дениса Глушакова, где он критикует бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреру, уволенного из клуба в октябре прошлого года.

Авто Составлен рейтинг самых угоняемых автомобилей в России Сам рейтинг составлен на основе обращений клиентов, обратившихся за выплатой по КАСКО.

Шоу-бизнес Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.

Политика Климкин выдвинул ультиматум ЕС из-за санкций против России В разговоре с представителями СМИ глава МИД Украины отметил, что "когда Россия начнет выдавать паспорта жителям ДНР и ЛНР, Евросоюз пойдет ей навстречу, тогда будет разрушена вообще вся логика того, что было сделано ранее".

Политика Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности Президент России Владимир Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности.

Происшествия СК возбудил дело о геноциде советских граждан во время ВОВ Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту геноцида мирных жителей Новгородской и Псковской областей в 1942–1943 годах.

Общество На Ямале суд вынес решение о митинге в тундре Оппозиционера-блогера Ейко Сэротэтто не стали штрафовать за несанкционированный митинг в тундре.

Космос Космическая обсерватория «Спектр-Р» может полностью отключиться осенью Государственная комиссия примет окончательное решение о том, нужно ли продолжать попытки восстановить управление радиотелескопом «Спектр-Р», в течение месяца.

Технологии В США объявили о разработке сверхзвукового пассажирского самолёта Американская компания Hermeus объявила о привлечении начального капитала в проект создания собственного сверхзвукового пассажирского авиалайнера.

Авто Renault объявила цены на «каблучок» Dokker Stepway Компания Renault начала прием заказов в России на новый «внедорожный» фургон Renault Dokker Stepway.

Общество Дачную амнистию продлят до 2022 года Сегодня председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы РФ Павел Крашенинников внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается продлить дачную амнистию до 1 марта 2022 года.