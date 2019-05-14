Политика
Дмитрий Медведев обвинил чиновников в разгильдяйствеКоммерсантъ 07:28
Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал то, как чиновники выполняют поручения президента. Во время совещания по теме исполнения поручений Владимира Путина он заявил, что поручения иногда не успевают выполнить из-за разгильдяйства.
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Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено вчера в 16:20
Армия и оружие
Наев: Украинские военные могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено 12 мая в 17:41
Футбол
Объявлен расширенный состав сборной России на Евро-2020
Обновлено в 07:51
Политика
Ушел из жизни вице-премьер Башкирии Артур Ахметханов
Врио Главы Башкирии 14 мая сообщил в соцсетях о смерти и.о. вице-премьера Башкирии, который курировал силовой блок Артура Ахметханова.
Обновлено в 04:59
Хоккей
Матч между Словакией и Канадой на ЧМ-2019 закончился скандалом
Обновлено в 07:04
Футбол
РПЛ начала разработку нового чемпионского кубка
Директор по связям с общественностью Российской Премьер-Лиги Сергей Алексеев рассказал о разработке нового трофея для команд-чемпионов России.
Обновлено в 07:02
Энергетика
В «Татнефти» опровергли данные о применении органических хлоридов
"Татнефть" не использует органические хлориды при добыче нефти, сдаваемое в систему "Транснефти" сырье, согласно лабораторным пробам, соответствует техническим нормам.
Обновлено в 00:41
Происшествия
Самолет Utair с неполадками с шасси благополучно сел во Внуково
Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Utair, у которого после вылета из Москвы в Милан возникли проблемы с шасси, благополучно сел во Внуково, сообщили ТАСС в пресс-службе Utair во вторник.
Обновлено в 07:24
Политика
В Саудовской Аравии заявили об атаке беспилотников на нефтепровод
Министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что утром во вторник, 14 мая, на главный нефтепровод страны была совершена атака, в том числе с применением беспилотников.
Обновлено в 07:17
Политика
В Еврокомиссии Порошенко назвали Педро
Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас назвал уходящего президента Украины Петра Порошенко именем Педро.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Госдума одобрила ужесточение наказания за «пьяные» ДТП
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет за ДТП, произошедшие по вине водителей в нетрезвом состоянии.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Представитель Прилучного объяснил ночевку актера в чужом автомобиле
Ранее 14 мая источник «Ленты.ру» поделился видеозаписью того, как женщина обнаруживает Прилучного в своем автомобиле и пытается его прогнать, однако актер, обещая покинуть машину, не делает этого.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие
Испанский фрегат покинет идущую к берегам Ирана ударную группу ВМС США
Испанский фрегат «Мендес Нуньес» выйдет из состава ударной группы ВМС США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и не войдет вместе с ней в Персидский залив, сообщает газета El Pais.
Обновлено в 06:22
Гаджеты
Видеокарты AMD больше не поддерживают программный интерфейс Mantle
Компания AMD больше не поддерживает собственный программный интерфейс Mantle.
Обновлено в 05:53
Экономика
В РФ предложили запретить государству покупать доли частных банков
Поправки предполагают, что государство не сможет приобретать пакеты акций финансовых компаний и частных банков, работающих в условиях конкуренции.
Обновлено вчера в 21:58
Футбол
В Сети появилось аудио с критикой Глушаковым действий Карреры
В сети появилась аудиозапись с предполагаемым голосом Дениса Глушакова, где он критикует бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреру, уволенного из клуба в октябре прошлого года.
Обновлено в 04:46
Наука
На Земле зафиксирована мощнейшая магнитная буря
Обновлено в 08:03
Авто
Составлен рейтинг самых угоняемых автомобилей в России
Сам рейтинг составлен на основе обращений клиентов, обратившихся за выплатой по КАСКО.
Обновлено вчера в 06:28
Шоу-бизнес
Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой
Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 13:18
Политика
Климкин выдвинул ультиматум ЕС из-за санкций против России
В разговоре с представителями СМИ глава МИД Украины отметил, что "когда Россия начнет выдавать паспорта жителям ДНР и ЛНР, Евросоюз пойдет ей навстречу, тогда будет разрушена вообще вся логика того, что было сделано ранее".
Обновлено вчера в 10:35
Политика
Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности
Президент России Владимир Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности.
Обновлено в 04:51
Происшествия
СК возбудил дело о геноциде советских граждан во время ВОВ
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту геноцида мирных жителей Новгородской и Псковской областей в 1942–1943 годах.
Обновлено в 08:00
Общество
На Ямале суд вынес решение о митинге в тундре
Оппозиционера-блогера Ейко Сэротэтто не стали штрафовать за несанкционированный митинг в тундре.
Обновлено в 08:00
Космос
Космическая обсерватория «Спектр-Р» может полностью отключиться осенью
Государственная комиссия примет окончательное решение о том, нужно ли продолжать попытки восстановить управление радиотелескопом «Спектр-Р», в течение месяца.
Обновлено в 05:13
Технологии
В США объявили о разработке сверхзвукового пассажирского самолёта
Американская компания Hermeus объявила о привлечении начального капитала в проект создания собственного сверхзвукового пассажирского авиалайнера.
Обновлено в 02:20
Авто
Renault объявила цены на «каблучок» Dokker Stepway
Компания Renault начала прием заказов в России на новый «внедорожный» фургон Renault Dokker Stepway.
Обновлено в 05:50
Общество
Дачную амнистию продлят до 2022 года
Сегодня председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы РФ Павел Крашенинников внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается продлить дачную амнистию до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 03:42
Энергетика
В «Нафтогазе» намерены повысить тарифы на газ для населения в июне
Отмечается, что в итоге цена на газ поднимется на 380 гривен и достигнет 8627 гривен за тыс. куб. м. В мае "Нафтогаз" снизил тариф на газ для населения Украины до 8247 гривен за 1 тыс. куб. м. В сентябре 2018 года политолог Игорь Рябов прокомментировал в беседе с ФАН заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о "колоссальных запасах газа" в стране.
Обновлено вчера в 21:56