Российский премьер-министр Дмитрий Медведев обсудит с президентом и главой правительства Киргизии задержание Алмазбека Атамбаева. Москва пристально наблюдает за происходящим в Республике и находится в постоянном контакте с руководством страны, завил премьер в эфире телеканала "Россия 24".

Происшествия Три человека погибли в ДТП на трассе под Оренбургом Три человека погибли в результате ДТП на федеральной трассе М5 «Урал» в Оренбургской области, сообщили 8 августа в региональном управлении МВД России.

Политика Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство Украинские диспетчеры впустили российский самолет в воздушное пространство страны, несмотря на запрет на пролет судов из России над территорией Украины.

Происшествия В Бишкеке начался разгон сторонников Атамбаева с центральной площади Сотрудники правоохранительных органов Киргизии начали оттеснять сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева с центральной площади в Бишкеке.

Экономика Чистая прибыль «Русала» по МСФО сократилась в 1,7 раза Чистая прибыль «Русала» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2019 года снизилась в 1,7 раза, до $558 млн.

Авто В Сети показали дизайн необычного гибрида УАЗа и Хаммер Необычный дизайн-проект получил название H-UAZ, он демонстрирует, каким бы мог получится российский УАЗ, если объединить отечественный и американский внедорожники.

Общество В России впервые заметили сельдяного короля В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.

Армия и оружие Боевики попытались напасть на авиабазу Хмеймим в Сирии В Сирии боевики совершили попытку нападения на авиабазу Хмеймим, где располагаются силы ВКС России, выпустив по ней реактивные снаряды залпового огня.

Общество В Приморье наградили спасавших детей в «Холдоми» вожатых В палаточном лагере в "Холдоми" в Хабаровском крае, в котором 23 июля случился пожар и погибло четверо детей, вожатыми работали молодые люди из Приморья.

Транспорт В ГД предложили запретить водить такси без гражданства РФ В Госдуме разработали новый законопроект, который будет регулировать деятельность такси на территории России.

Армия и оружие Разведку у российских границ за неделю вели 17 летательных аппаратов Воздушную разведку у границ России в течение недели вели 17 иностранных летательных аппарата, нарушений воздушного пространства не допущено, следует из инфографики, опубликованной в газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Политика Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.

Общество Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».

Происшествия Полиция пришла с обысками к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией В рамках уголовного дела о легализации денежных средств в домах сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Алексеем Навальным, проводятся оперативные мероприятия.

Общество В Подмосковье женщина родила третью двойню подряд В подмосковных Химках на свет появились двойняшки - мальчик и девочка.

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Здоровье В ОНФ предлагают поменять подход к определению цен при закупках лекарств Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предлагают срочно пересмотреть подходы к определению цен при закупках лекарств, чтобы прекратить участившиеся срывы закупок, соответствующее обращение будет направлено в Минздрав, сообщили РИА Новости в движении.

Происшествия В Спрингфилде парень пришел в супермаркет с винтовкой и в бронежилете В Спрингфилде (штат Миссури) полиция задержала молодого человека, зашедшего в супермаркет Walmart с винтовкой и сотней патронов.

Футбол Семак: «Динамо» стало сильнее, «Зенит» ждёт тяжёлый матч Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о сильных сторонах московского «Динамо», с которым сине-бело-голубым предстоит сыграть в 5-м туре Российской Премьер-Лиги.

Наука В Ирландии найдено скопление неолитических памятников Команда из Университетского колледжа Дублина обнаружила следы почти четырех десятков неизвестных ранее памятников, расположенных рядом с Ньюгрейнджем.

Авто ГАЗ сконструировал конкурента пикапу Ford F-150 Уникальную модель ГАЗ 2308 «Атаман» выпустили в 1996 году. Новинка получила огромную вместительную кабину.

Кино Владимир Коренев оценил слова Тарантино о фильме «Человек-амфибия» Напомним, по время своего недавнего визита в Россию Квентин Тарантино признался, что обожал в детстве смотреть фильм «Человек-амфибия».

Политика Немецкий сыщик пригрозил назвать виновников крушения рейса MH17 Немецкий детектив Йозеф Реш, который проводил частное расследование крушения малайзийского Boeing MH17 под Донецком, рассказал в интервью РИА Новости о готовности обнародовать свои выводы и назвать конкретные имена виновных, а также продемонстрировать «картинку» с американских спутников.

Здоровье Врач назвала опасные сорта сыра Сыры дорблю, рокфор, горгонзола, камамбер и бри являются самыми опасными.

Авто На продажу выставлен седан Toyota Crown из 90-х в идеальном состоянии В США продаётся редкий для этой страны седан Toyota Crown 1991 года в отличном состоянии. За него просят 7 тыс. 995 долларов.