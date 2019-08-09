Политика
Дмитрий Медведев обсудит задержание Атамбаева с руководством КиргизииВести.Ru 13:43
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев обсудит с президентом и главой правительства Киргизии задержание Алмазбека Атамбаева. Москва пристально наблюдает за происходящим в Республике и находится в постоянном контакте с руководством страны, завил премьер в эфире телеканала "Россия 24".
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