Политика
Дмитрий Медведев обсудит задержание Атамбаева с руководством КиргизииВести.Ru 13:43
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев обсудит с президентом и главой правительства Киргизии задержание Алмазбека Атамбаева. Москва пристально наблюдает за происходящим в Республике и находится в постоянном контакте с руководством страны, завил премьер в эфире телеканала "Россия 24".
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 17:38, Вашингтон
Футбол
Клопп готов свергнуть Пепа. Получится ли?
Перед прошлым чемпионатом основными фаворитами тоже называли команды Юргена Клоппа и Пепа Гвардьолы, но никто не предполагал, что гонка станет настолько захватывающей.
Обновлено в 17:10
Культура
В Русском музее открывается выставка картин Константина Сомова
Предыдущая персональная выставка картин Сомова состоялась в Русском музее 50 лет назад.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Ведущие банки передали конгрессу документы о возможных связях россиян с Трампом, пишут СМИ
В комитет Конгресса США были предоставлены документы, в которых говорится о связях россиян с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 15:19
Кино
Тарантино признался в любви к фильмам Бекмамбетова
Американский режиссер Квентин Тарантино сообщил в интервью российским журналистам, что обожает фильмы режиссера Тимура Бекмамбетова.
Обновлено в 14:35
Футбол
«Зенит» арендовал защитника «Енисея» Захарова
Пресс-служба «Енисея» на своей странице в «Твиттере» сообщила, что защитник команды Глеб Захаров продолжит карьеру в «Зените».
Обновлено в 11:32
Наука
Ученые из России рассказали, как Солнце усилит глобальное потепление
Российские и британские астрофизики выяснили, как изменятся циклы активности Солнца в ближайшем будущем и обнаружили, что эти сдвиги не ослабят, а дополнительно усилят глобальное потепление.
Обновлено в 04:26
Футбол
«Бавария» в товарищеском матче забила 23 гола
"Бавария" в товарищеском матче разгромила "Роттах-Эгерн" со счетом 23:0. Четыре гола на счету Корантена Толиссо.
Обновлено в 14:48
Общество
В Москве экстренно прервали эфиры федеральных каналов из-за шторма
Вещание федеральных каналов на несколько минут прервали из-за сообщения о штормовом предупреждении.
Обновлено в 14:15
Политика
Сербы предложили отдать Косово в пользование России
Председатель партии "Здоровая Сербия" Милан Стаматович заявил, что передача непризнанной республики Косово в пользование России — это единственный доступный для Сербии способ ее сохранить.
Обновлено в 11:10
Происшествия
В Калининграде сотрудника дежурной части полиции нашли мертвым
Сотрудника дежурной части отдела полиции по Московскому району Калининграда обнаружили мертвым в ОВД, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Калининградской области.
Обновлено в 16:30
Футбол
«Спартак» сделает еще один большой трансфер, ЦСКА будет ждать до последнего». Нобель Арустамян — о возможных сделках августа
В поисках дядьки В недавнем интервью Игорь Акинфеев сказал, что команде необходим опытный дядька в центр поля, какими были для ЦСКА в разное время Рахимич и Вернблум.
Обновлено в 14:04
Футбол
Кононов: кредит доверия от Федуна существует
Что касается моего общения с Леонидом Федуном, то у нас кредит доверия существует.
Обновлено в 15:35
Политика
Зеленский встретился с константинопольским патриархом Варфоломеем
«Президент Украины Владимир Зеленский в рамках второго дня официального визита в Турцию 8 августа встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:55
Общество
Организаторов митинга 10 августа вызвали на встречу в полицию
Организаторов согласованной акции 10 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму вызвали в отдел полиции по ЦАО, написала на своей странице в Facebook одна из организаторов Эльвира Вихарева.
Обновлено в 17:28
Интернет
Подрядчики Microsoft рассказали о прослушке разговоров в Skype
Подрядчики (название организации не разглашается) рассказали, что система автоматического перевода слов, встроенная в Skype, работает с помощью искусственного интеллекта.
Обновлено в 08:31
Технологии
В России создадут тяжелый спасательный экраноплан
В России ведется разработка тяжелого аварийно-спасательного экраноплана массой порядка 500-700 тонн, сообщает 8 августа ТАСС со ссылкой на заявление председателя совета директоров АО «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева» Георгия Анцева.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Появилось видео с места аварии под Новороссийском
Видео с места смертельного ДТП опубликовал на YouTube-канале Следственный комитет России.
Обновлено в 06:33
Футбол
«Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова
Обновлено вчера в 11:06
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
Боевики выпустили четыре снаряда в направлении российской базы Хмеймим
Обновлено в 11:57
Армия и оружие
В российской армии создают подразделения «антихакеров»
Издание, ссылаясь на опрошенных экспертов, сообщает об уже разработанном ПО, которое сможет обеспечить многоуровневую систему защиты локальных сетей, объединяющих полевые пункты управления.
Обновлено в 05:07
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Политика
8 августа вспоминают жертв пятидневной войны в Южной Осетии
Обновлено в 03:50
Политика
В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля
Муфтият Дагестана прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия
Расследование против ФБК возглавил следователь из дела Серебренникова
Следователь из дел Белых и Серебренникова Старший следователь по особо важным делам при председателе СКР полковник юстиции Александр Лавров ведет дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 15:17
Происшествия
Неизвестные напали на депутата Госдумы в Москве
Группа людей устроила потасовку с депутатом Госдумы Борисом Чернышовым во время его встречи с избирателями в Западном Бирюлево на юге Москвы.
Обновлено в 17:10
Армия и оружие
Истребители США перехватили два российских бомбардировщика Ту-95
Американские истребители F-22 вылетали на сопровождение двух российских Ту-95 "Медведь" у побережья Аляски.
Обновлено в 12:40
Шоу-бизнес
Ален Делон госпитализирован в Швейцарии после инсульта
Знаменитый французский актёр Ален Делон попал в больницу после перенесённого обширного инсульта.
Обновлено в 16:31