Общество

Дмитрий Медведев: Люди подчас просто сгорают на работеВечерняя Москва 07:41

Люди подчас просто сгорают на работе.
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«Люди подчас просто сгорают на работе». Дмитрий Медведев обратился к коммунистической идеологии, озаботившись здоровьем трудящихся

Ваши новости09:58

Дмитрий Медведев: Люди подчас просто сгорают на работе

Вечерняя Москва07:41

Хронический стресс снижает производительность труда, заявил Медведев

РИА Новости06:09

Медведев рассказал, что хронический стресс снижает производительность труда

Life.ru07:32
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Медведев сослался на опыт Великого Октября

Вести.UZ12:42
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Культура

Уведите ваших детей от наших голубых экранов: Победительница «Евровидения» Кончита Вурст дала концерт в чулках и кожаной сбруе

Кончита вышла на сцену в черных чулках и в кожаной сбруе, выглядящей точь-в-точь как аксессуар для садо-мазо-игр.
Обновлено в 20:00
Общество

Онлайн-правосудие может появиться в России

Руководитель Аналитического центра при правительстве РФ Владислав Онищенко рассказал, что экспертами обсуждается создание в России института интернет-судей, которые будут рассматривать дела удаленно в режиме онлайн.
Обновлено в 20:40
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля

«ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля на холм Телль аль-Хара в южном регионе, сбив несколько ракет», — приводит сообщение «РИА Новости».
Обновлено в 19:33
Происшествия

Шесть машин столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве

Обновлено в 19:32
Происшествия

МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей

Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено в 15:29
Происшествия

В МЧС дали советы по безопасности во время купания

В МЧС дали советы, как искупаться и остаться в живых. Об этом 12 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 21:26
Технологии

AP: Facebook построит солнечную электростанцию в Техасе

Facebook планирует построить в Западном Техасе солнечную электростанцию, которая станет одним из крупнейших аналогичных проектов в стране и прямой инвестицией техногиганта в возобновляемые источники энергии.
Обновлено в 14:16
Общество

Дроздов ушел из программы «В мире животных»

Зоолог и телеведущий Николай Дроздов рассказал об уходе из программы "В мире животных".
Обновлено в 14:24
Происшествия

Задержан экс-глава волгоградского следкома калмык Михаил Музраев

Обновлено вчера в 14:27
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть фанату

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.
Обновлено в 18:17
Футбол

Германия забила 5 голов в первом тайме впервые после полуфинала ЧМ-2014 с Бразилией

Сборная Германии забила 5 голов в первом тайме матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Эстонии.
Обновлено в 16:20
Футбол

Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ

Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.
Обновлено в 14:18
Политика

Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова

Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:53
Здоровье

«Гипертония белых халатов» удваивает риск смерти от болезней сердца

Среди профессиональных медиков имеется словосочетание «гипертония белых халатов», которым обозначают скачок артериального давления у пациента в присутствии врача.
Обновлено в 07:10
Футбол

Головин: при удачной реализации могли Кипру и пять голов забивать

При удачной реализации могли и пять забивать. Честно говоря, были и мои ошибки — бил выше, когда мог забивать.
Обновлено в 17:35
Политика

Кадыров прокомментировал ситуацию на границе с Дагестаном

Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что чеченская сторона не нарушила границы с Дагестаном, установив знаки на своей территории, но призвал "отнестись с пониманием" к реакции жителей, которые восприняли это "как наступление на территориальные интересы".
Обновлено в 18:21
Политика

Рябков заявил, что в отношениях с США «нет места чудесам»

Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия, КНР, Иран, Венесуэла и Китай распространяют слухи о разногласиях в администрации США.
Обновлено в 21:44
Футбол

Андорра — Франция 0:4

Французский форвард играл в «Монако» с 2015 по 2017 год, принял участие в 60 матчах и забил 27 голов за монегасков.
Обновлено в 15:18
Происшествия

Уголовное дело Ивана Голунова прекращено

Уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова о незаконном обороте наркотиков прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».
Обновлено в 11:59
Интернет

WhatsApp решил судиться c пользователями

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Происшествия

Российская семья погибла в ДТП в Турции

Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес

Продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна

Российский музыкант и продюсер Бари Алибасов, находящийся в отделении токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, вышел из состояния медикаментозного сна.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие

Первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России

Директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Альберт Баков сообщил, что первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России.
Обновлено в 21:30
Шоу-бизнес

Актриса Алена Хмельницкая рассказала о своей депрессии

Российскую актрису Алену Хмельницкую привыкли всегда видеть позитивной и жизнерадостной.
Обновлено в 18:34
Шоу-бизнес

41-летняя Анфиса Чехова похвасталась пышным бюстом в бикини

Последней программой с участием Чеховой стали «Взвешенные и счастливые люди» на СТС, где Анфиса сменила певицу Юлию Ковальчук.
Обновлено в 09:52
Политика

Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип

В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".
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Общество

Звезды «Уральских пельменей»: «Нетиевский сошел с ума»

В одном из последних интервью Сергей Исаев рассказал о ситуации в коллективе и разбирательствах с бывшим продюсером.
Обновлено в 12:40
Происшествия

Малахов нашел новый поворот в деле погибшей любовницы главы района

Обновлено вчера в 12:28
Общество

Граффити Бэнкси появилось в аэропорту Хитроу

Художник стрит-арта Бэнкси создал новую работу в лондонском аэропорту Хитроу. Об этом он сообщил в своем инстаграм.
Обновлено в 20:16
Футбол

Презентация Азара в «Реале» планируется помпезнее, чем у Роналду 10 лет назад

Бельгийца покажут публике в четверг в 20:00 мск, ожидается больше 70 тысяч болельщиков, сообщает Marca.
Обновлено в 12:28
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Дмитрий Анатольевич Медведев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Правительства Российской Федерации с 8 мая 2012 года. Президент Российской Федерации с 7 мая 2008 по 7 мая 2012.
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