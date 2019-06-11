Дмитрий Медведев: Люди подчас просто сгорают на работеВечерняя Москва 07:41

Люди подчас просто сгорают на работе.

Дмитрий Медведев: Люди подчас просто сгорают на работе

Происшествия Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.

Общество В России изменят правила выезда детей за границу В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.

Происшествия Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Футбол Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.

Спорт Родченков передал IBU новые сведения по делу о коррупции в организации Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал Международному союзу биатлонистов (IBU) новую информацию о коррупции в организации, передает ТАСС, ссылаясь на промежуточный отчет независимой комиссии IBU.

Футбол Россия — Кипр 1:0 Ранее сообщалось, что сборная России обыгрывает Кипр после первого тайма отборочного матча Евро-2020.

Здоровье Врачи выявили неожиданную пользу кофе 30 мая врач рассказал об опасности утреннего кофе.

Происшествия Журналиста Ивана Голунова отпустили на свободу Голунова задержали на прошлой неделе по обвинению в попытке сбыта наркотиков и поместили под домашний арест.

Происшествия Во французской тюрьме заключенные захватили заложников В тюрьме Конде-сюр-Сарт во французском департаменте Орн заключенные захватили заложников.

Общество Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска Жителям Киселевска, которые записали видеообращение к премьер-министру страны Джастину Трюдо, рассказали, смогут ли они получить статус беженцев и что для этого нужно сделать.

Общество Опубликовано видео с пришедшим в сознание Бари Алибасовым В Instagram-аккаунте группы НАНА появилось видео пришедшего в сознание продюсера Бари Алибасова.

Экономика Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Происшествия МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.

Шоу-бизнес Бывшая жена Андрея Урганта ждёт ребёнка Экс-супруга Андрея Урганта Елена Романова поделилась с подписчиками в Instagram своей фотографией — на снимке видно, что женщина ждет ребенка.

Футбол «Севилья» объявила об уходе Меркадо в «Аль-Райян» "Севилья" в своем официальном Твиттере объявила об уходе защитника Габриэля Меркадо.

Общество Главред «Медузы» попросил не выходить на митинг 12 июня Свои подписи под документом поставили гендиректор издания Галина Тимченко, главред Иван Колпаков, основатель The Bell Елизавета Осетинская, издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов и адвокат Сергей Бадамшин, представлявший интересы Голунова.

Музыка «Машина времени» выступит на Красной площади в День России Лидер группы Андрей Макаревич рассказал на своей странице в Facebook 9 июня, что «Машина времени» не будет участвовать в праздничном концерте на Красной площади в честь Дня России.

Технологии Стала известна дата начала продаж токена Telegram Токены платформы Telegram Open Network станут доступны для широкого круга инвесторов 10 июля, пишет TechCrunch со ссылкой на источники.

Армия и оружие На юго-востоке Йемена боевики взорвали нефтепровод, сообщил источник "Боевики взорвали трубопровод по транспортировке нефти на стыке города Радум на юго-востоке (провинции – ред.) Шабва, простирающийся от нефтяного сектора S2 в городе аль-Акла до сектора Ияз в районе Джардан к северу от (города – ред.) Атак, а от него до района ан-Намшия, который примыкает к нефтяному порту на побережье Аравийского моря", - сообщил источник.

Армия и оружие Американский пилот заявил о продолжении встреч с НЛО Летчик американского F/A-18 Super Hornet Райан Грэйвз утверждает, что вопреки сведениям СМИ встречи пилотов с НЛО не прекратились после 2015 года – они продолжали следовать за американскими авианосцами и морской авиацией во время походов за границу, пишет The Drive.