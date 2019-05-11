Политика
Дмитрий Марунич: «Россия получила контроль над украинской экономикой»OAnews 09:56
В эфире канала NewsOne Дмитрий Марунич, который является сопредседателем Фонда энергетических стратегий, заявил, что Россия получила теперь контроль над экономикой Украины.
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