Политика

Дмитрий Марунич: «Россия получила контроль над украинской экономикой»OAnews 09:56

В эфире канала NewsOne Дмитрий Марунич, который является сопредседателем Фонда энергетических стратегий, заявил, что Россия получила теперь контроль над экономикой Украины.
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