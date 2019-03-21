Хоккей

Дмитрий Квартальнов: «Наша молодежь еще покажет себя»Матч ТВ 16:16

СКА
Локомотив
5 – 4
победа в овертайме
Хоккей, КХЛ
Четвертьфинал, сегодня
5'
Денис Алексеев
Никита Гусев
21'
Никита Гусев
25'
Артем Зуб
31'
31'
Степан Санников
Алексей Бывальцев
38'
46'
Даниил Апальков
53'
Рушан Рафиков
Динар Хафизуллин
67'
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Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов после поражения от СКА в четвертьфинальной серии плей-офф отметил, что вратарь противника превзошел голкиперов его команды.
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