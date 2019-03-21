Хоккей
Дмитрий Квартальнов: «Наша молодежь еще покажет себя»Матч ТВ 16:16
СКА—
Локомотив
5 – 4
победа в овертайме
Хоккей, КХЛ
Четвертьфинал, сегодня
|5'
Денис Алексеев
Никита Гусев
|21'
Никита Гусев
|25'
Артем Зуб
|31'
|31'
Степан Санников
Алексей Бывальцев
|38'
|46'
Даниил Апальков
|53'
Рушан Рафиков
Динар Хафизуллин
|67'
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Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов после поражения от СКА в четвертьфинальной серии плей-офф отметил, что вратарь противника превзошел голкиперов его команды.
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