Авто

Дмитрий Козак подтвердил уход компании Ford с российского рынкаCarsWeek.ru 06:40

Сегодня же вице-премьер Дмитрий Козак, в интервью с порталом «Коммерсант», подтвердил эту информацию. «Они сосредоточатся на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей, где у них уже есть успешный и высоколокализованный продукт - Ford Transit», - сказал Козак.
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Дмитрий Козак
Они сосредоточатся на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей, где у них уже есть успешный и высоколокализованный продукт - Ford Transit.
— Дмитрий Козак, российский политикКомсомольская правда 00:28
с чего всё началось

«Осуждать стремление бизнеса к субсидиям бессмысленно»

Вице-премьер Дмитрий Козак о господдержке, акцизах и эквайринге Правительство завершает масштабную реформу поддержки промышленности, переводя большую часть прямых вливаний в сектор в формат банковской субсидии и снижения налогов по новым специнвестконтрактам (СПИК 2.0).
Коммерсантъвчера в 17:01

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«Соллерс» займется локализацией Ford Transit

Ведомости14:34

Ford в России: история в цифрах и фактах

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ТАССвчера в 18:19

Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России

РИА Новости03:37

Ford намерен бросить самостоятельный бизнес в России

РЕН ТВвчера в 17:26

Козак: Ford останется в России только в сегменте LCV

Коммерсантъвчера в 17:17

Вице-премьер подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковых автомобилей в России

Тарантас Ньюсвчера в 03:11
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:18, Ашберн
Спорт

Волейболисты «Белогорья» выиграли Кубок Вызова

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Мать найденной в московской квартире 5-летней девочки с признаками анорексии Ирина Геращенко оставила дочь одну на трое суток.
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Умер космонавт Валерий Быковский

Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
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Экономика

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В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
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Культура

Суд Киева отменил запрет на въезд на Украину актеру Добронравову

Окружной суд Киева отменил запрет СБУ на въезд на Украину российского актера Федора Добронравова. Об этом сообщает пресс-служба суда.
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Политика

Мэй пообещала уйти в отставку после Brexit

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Обновлено в 14:35
Происшествия

Экс-министр Абызов отправится в СИЗО «Лефортово»

Бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов будет заключен под арестом в следственном изоляторе №2 ФСИН («Лефортово»).
Обновлено в 15:12
Политика

Силуанов негативно отнесся к задержанию Абызова

Первый вице-премьер правительства Антон Силуанов заявил, что негативно относится к задержанию экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова; он рассчитывает, что суд разберется в этой ситуации.
Обновлено в 07:20
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Киностудия Marvel выпустила новые постеры к фильму «Мстители: Финал»

Киностудия Marvel выпустила 32 новых постера в преддверии премьеры фильма «Мстители: Финал».
Обновлено в 04:08
Экономика

АФД выявила нелегальных форекс-дилеров в Москва-Сити

Ассоциация форекс-дилеров (АФД) выявила в Москва-Сити несколько финансовых компаний, которые привлекают граждан РФ к безлицензионной торговле на рынке Forex.
Обновлено в 07:15
Политика

Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды

Европарламент проголосовал за запрет на продажу в Евросоюзе одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.
Обновлено в 13:35
Хоккей

Соперник «Локо» по полуфиналу Кубка Харламова определится уже сегодня

Молодежный «Локо» сегодня узнает соперника по полуфиналу Кубка Харламова.
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Политика

Кандидат в президенты Украины Мороз снялся с выборов

Кандидат в президенты Украины Александр Мороз заявил, что просит больше не считать его кандидатом на пост главы государства, однако сроки, когда можно снять кандидатуру с выборов, уже прошли.
Обновлено в 13:18
Общество

Мексиканская Interjet остановила полеты 15 самолетов Superjet 100

Мексиканская авиакомпания Interjet, в парке которой находятся 22 российских самолета Sukhoi Superjet 100, остановила эксплуатацию 15 из них, сообщает портал FlightGlobal со ссылкой на свой сервис, анализирующий полеты мирового флота.
Обновлено в 11:30
Происшествия

В Казани произошел хлопок газа в многоквартирном доме

Обновлено в 07:19
Политика

Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:55
Экономика

Вексельберг подал в московский суд на Абызова из-за акций «Т Плюс»

Абызов, который до 2005 года был зампредом правления «РАО ЕЭС», и Вексельберг подали друг к другу встречные иски в 2013–2015 годах в суд Британских Виргинских островов из-за акций КЭС.
Обновлено в 11:25
Футбол

Шамиль Газизов: «Евсеев поведет „Уфу“ за собой»

Генеральный директор "Уфы" в разговоре с "СЭ" поделился мнением о назначении на пост главного тренера Вадима Евсеева.
Обновлено в 13:54
Экономика

Акции «Норникеля» упали на 3% на дивидендных новостях

Акции "Норникеля" утром в среду упали на 3% на новостях о планах основного акционера сократить дивидендные выплаты, бумаги откатились к уровням почти двухнедельной давности, оказав давление на основные индексы.
Обновлено в 03:29
Футбол

Бывший защитник «Краснодара» провёл ночь в центре для беженцев

25 марта у защитника «Андерлехта» Огнена Враньеша, выступавшего в России за «Краснодар», «Аланию» и «Томь», возникли проблемы при пересечении бельгийской границы, когда он возвращался из Боснии после проведённых на родине выходных дней.
Обновлено в 12:11
Происшествия

Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД

Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:59
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Новый мэр Белгорода принес присягу под музыку из «Звездных войн»

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Обновлено в 07:28
Футбол

УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сборной Украины из-за участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года нападающего Жуниора Мораеса, передает РИА "Новости".
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Эксперт оценил планы США через пять лет отправить астронавта на Луну

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Обновлено в 02:40
Футбол

«Бавария» объявила о трансфере Лукаса Эрнандеса

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Политика

Россия безвозмездно даст Киргизии $30 млн

Правительство России предоставит Киргизии $30 млн в качестве безвозмездной финансовой помощи для поддержки госбюджета этой страны, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Обновлено в 09:04
Политика

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Обновлено в 12:17
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Телеведущий Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку гостей

Участниками потасовки стали гости программы Грэг Вайнер и Араик Степанян.
Обновлено вчера в 15:49
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