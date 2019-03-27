Авто

Козак подтвердил уход компании Ford с российского рынкаИзвестия 09:05

Вице-премьер России Дмитрий Козак подтвердил решение американской компании Ford свернуть самостоятельный бизнес в РФ из-за проблем со сбытом продукции. По его словам, автопроизводитель сосредоточится на сегменте легких коммерческих автомобилей.
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Дмитрий Козак
Они сосредоточатся на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей, где у них уже есть успешный и высоколокализованный продукт - Ford Transit.
— Дмитрий Козак, российский политикКомсомольская правда 00:28
с чего всё началось

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Вице-премьер Дмитрий Козак о господдержке, акцизах и эквайринге Правительство завершает масштабную реформу поддержки промышленности, переводя большую часть прямых вливаний в сектор в формат банковской субсидии и снижения налогов по новым специнвестконтрактам (СПИК 2.0).
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Тарантас Ньюсвчера в 03:11
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 09:11, Ашберн
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Обновлено в 04:44
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«Арену Омск» снесут, а на ее месте построят новый стадион

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Экономика

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Обновлено в 02:25
Политика

Кемеровская область официально получила второе название Кузбасс

Кемеровская область официально получила второе название — Кузбасс.
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Строительство завода по розливу воды в Култуке суд признал незаконным

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Мединский объединил Александринский и Волковский театры

Мединский уточнил, что к объединенному театральному комплексу через несколько лет планируется присоединить большой театральный комплекс в Москве.
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Напомним, Aurus разработал "ФГУП НАМИ" в рамках проекта "Единая модульная платформа" еще в конце 2012 года.
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На Кубани врачи спасли женщину с разрезанным бензопилой лицом

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Полузащитник «Байера» Кай Хаверц может продолжить карьеру в «Баварии».
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Украинский президент назвал российского коллегу своим главным оппонентом Комментируя для украинских журналистов рейтинги кандидатов в президенты страны, действующий лидер Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского президента Владимира Путина, передает РИА Новости.
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Суд Киева отменил запрет на въезд в страну актеру Добронравову

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Сожитель матери девочки-маугли рассказал о ее поведении

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Более 11 миллионов рублей получит избитый в Перми DJ Smash, он же Андрей Ширман.
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Липецкий пенсионер открыл стрельбу по детям

По данным портала LipetskMedia, стрельбу пенсионер вёл с собственного балкона. Он вышел и начал стрелять в детей, игравших во дворе.
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