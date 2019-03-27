Авто
Козак подтвердил уход компании Ford с российского рынкаИзвестия 09:05
Вице-премьер России Дмитрий Козак подтвердил решение американской компании Ford свернуть самостоятельный бизнес в РФ из-за проблем со сбытом продукции. По его словам, автопроизводитель сосредоточится на сегменте легких коммерческих автомобилей.
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Они сосредоточатся на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей, где у них уже есть успешный и высоколокализованный продукт - Ford Transit.
— Дмитрий Козак, российский политикКомсомольская правда 00:28
с чего всё началось
Вице-премьер Дмитрий Козак о господдержке, акцизах и эквайринге Правительство завершает масштабную реформу поддержки промышленности, переводя большую часть прямых вливаний в сектор в формат банковской субсидии и снижения налогов по новым специнвестконтрактам (СПИК 2.0).Коммерсантъвчера в 17:01
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Вице-премьер подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковых автомобилей в России
Тарантас Ньюсвчера в 03:11
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 09:11, Ашберн
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Кемеровская область официально получила второе название — Кузбасс.
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