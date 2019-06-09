Политика

Дмитрий Козак дал оценку действиям бывших властей МолдавииВести.Ru 00:22

Вице-премьер правительства России, спецпосланник президента РФ в Молдавии Дмитрий Козак назвал "откровенно криминальными" действия ранее правившей в стране Демократической партии.
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Козак назвал действия бывших властей Молдавии «откровенно криминальными»

Спецпредставитель президента России по развитию экономических отношений с Молдавией вице-премьер Дмитрий Козак назвал "откровенно криминальными" действия сил, находившихся у власти в Кишиневе.
РИА Новостивчера в 17:17

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Дмитрий Козак дал оценку действиям бывших властей Молдавии

Вести.Ru00:22

Козак назвал «откровенно криминальными» действия бывших властей Молдавии

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Козак считает действия экс-властей Молдавии «криминальными»

Life.ruвчера в 20:02

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РЕН ТВвчера в 17:44

Козак назвал действия бывших властей Молдавии «откровенно криминальными»

РИА Новостивчера в 17:17
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 03:00, Ашберн
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Игорь Николаевич Додон
Молдавский политик
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
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