Политика
Дмитрий Козак дал оценку действиям бывших властей МолдавииВести.Ru 00:22
Вице-премьер правительства России, спецпосланник президента РФ в Молдавии Дмитрий Козак назвал "откровенно криминальными" действия ранее правившей в стране Демократической партии.
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Спецпредставитель президента России по развитию экономических отношений с Молдавией вице-премьер Дмитрий Козак назвал "откровенно криминальными" действия сил, находившихся у власти в Кишиневе.РИА Новостивчера в 17:17
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