Футбол
Дмитрий Комбаров рассказал о том, как его приняли в «Крыльях Советов»Спорт-Экспресс 02:50
Новичок "Крыльев Советов", защитник Дмитрий Комбаров признался, что хорошо знаком с самарским клубом, сообщает Youtube-канал команды. 32-летний Комбаров ранее выступал за "Спартак" с 2010 года.
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 05:11, Вашингтон
Политика
Социологи назвали шесть партий с шансами пройти в Верховную раду
Социологи считают, что партии Вакарчука и Смешко пока сохраняют шансы пройти в Раду.
Обновлено в 03:31
Транспорт
В России могут появиться турбоперекрёстки
Обновлено вчера в 17:41
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
В Коннектикуте умер актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в картинах "Люди в черном" и "Люди в черном-2".
Обновлено в 04:13
Происшествия
В Крыму в ДТП на трассе «Таврида» погибли женщина и двое детей
В Крыму, на 73-м километре автодороги "Таврида", в районе поселка Приморский, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Hyundai и грузовика Man, в котором погибли три человека.
Обновлено в 03:10
Космос
Астрономы смоделировали появление «осиротевших» лун
Команда астрономов из Чили, Аргентины и Колумбии показала, что в некоторых случаях такие объекты можно обнаружить уже существующими телескопами.
Обновлено в 03:29
Политика
В Кремле опровергли информацию об инциденте с кортежем Путина
Напомним, 9 июля издание «Коммерсантъ» сообщило, что после отъезда кортежа от здания университета к нему якобы бросилась девушка, после чего президент вышел из машины и оказал ей помощь.
Обновлено в 04:58
Наука
Ученые назвали новый способ эффективного похудения
Обновлено в 04:26
Происшествия
ФСБ провела обыски в Доме правительства Якутии
Сотрудники Федеральной службы безопасности с утра 10 июля провели обыски в Доме правительства Якутии.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
Диверсия могла быть причиной гибели подводников на «Лошарике»
Обновлено вчера в 17:50
Политика
Чиновники разъяснили порядок межевания дачных участков
Согласование местоположения границ земельного участка проводится на общем собрании заинтересованных лиц или в индивидуальном порядке под расписку.
Обновлено в 01:52
Политика
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
Обновлено вчера в 08:38
Общество
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в августе
По словам Тищенко, в августе дефицит осадков может быть в Мурманской области и в Крыму, а также в Бурятии, в Хабаровском крае, на севере Якутии, в Магаданской области и на Чукотке.
Обновлено в 05:02
Культура
Контракт The Beatles с продюсером продали на аукционе Sotheby’s
На торгах Sotheby’s в Лондоне продали оригинальный контракт The Beatles и продюсера Брайана Эпстайна, который положил начало карьере музыкантов.
Обновлено вчера в 18:36
Общество
Россиян могут перевести на электронные паспорта в 2022 году
Переход на электронные паспорта в России может состояться в 2022 году, однако окончательное решение пока не принято, заявил вице-премьер Максим Акимов, курирующий среди прочего сферу развития цифровой экономики.
Обновлено вчера в 17:55
Политика
Эрдоган пообещал применить С-400 в случае нападения на Турцию
Турция будет использовать российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, если на страну нападут.
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес
Похудевшая Кристина Орбакайте питается из шприца
Знаменитость побывала в кафе, которое предлагает своим гостям употреблять полезную пищу из шприца.В конце своего поста Кристина Орбакайте написала, что побывав в подобном заведение можно подсмотреть, как все готовится, и потом сделать это в домашних условиях.
Обновлено в 04:26
Общество
Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти
Журналиста Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти.
Обновлено в 04:03
Футбол
«МЮ» не планирует продавать Погба
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заявил, что клуб не намерен продавать полузащитника Поля Погба.
Обновлено в 03:45
Гаджеты
Huawei пытается скупать российские технологии
По информации РБК китайская компания ведёт переговоры сразу с несколькими российскими игроками IT-сферы о поглощении их бизнеса, организации совместных предприятий или лицензировании технологий.
Обновлено в 05:07
Футбол
Стало известно имя пригласившего Джанаева в ЦСКА
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко является инициатором приглашения голкипера Сослана Джанаева, сообщает "СЭ".
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес
Александр Васильев оценил стиль и гардероб Анны Чиповской
Обновлено в 05:02
Финансы
Рубль немного подешевел к доллару и евро на фоне снижающейся нефти
Доллар и евро повышаются на Московской бирже во вторник утром; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти и в ожидании новой информации о дальнейших действиях ФРС США.
Обновлено вчера в 03:24
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги
Обновлено 08 июля в 15:47
Армия и оружие
Международный военно-морской салон открывается в Санкт-Петербурге
Девятый Международный военно-морской салон (МВМС) открывается в среду в выставочном центре "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге, он будет работать до 14 июля.
Обновлено вчера в 17:17
Политика
Гройсман поручил найти средства на военный парад, отмененный Зеленским
Премьер Украины Владимир Гройсман заявил о необходимости проведения парада на День независимости, поручил найти средства и подготовить предложение президенту.
Обновлено в 04:39
Общество
Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram
Октябрьский районный суд Ижевска 9 июля вынес постановление в отношении 20-летнего жителя города, обвиняемого в оскорблении в интернете главы Удмуртии Александра Бречалова, сообщила пресс-служба судов региона.
Обновлено в 04:37