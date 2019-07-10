Футбол

Дмитрий Комбаров рассказал о том, как его приняли в «Крыльях Советов»Спорт-Экспресс 02:50

Новичок "Крыльев Советов", защитник Дмитрий Комбаров признался, что хорошо знаком с самарским клубом, сообщает Youtube-канал команды. 32-летний Комбаров ранее выступал за "Спартак" с 2010 года.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Д.Комбаров: в «Крыльях Советов» адаптировался быстро, можно сказать, в аэропорту

Чемпионат03:07

Дмитрий Комбаров: Адаптировался в «Крыльях» очень быстро – в аэропорту, когда вылетали на сбор

Советский спорт03:20

Дмитрий Комбаров: «На сборах мы поработали продуктивно»

Волжская коммуна03:36

Д. Комбаров: «В „Крыльях Советов“ адаптировался, можно сказать, уже в аэропорту»

Sport24.ru03:33

Дмитрий Комбаров рассказал о том, как его приняли в «Крыльях Советов»

Спорт-Экспресс02:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 05:11, Вашингтон
Политика

Социологи назвали шесть партий с шансами пройти в Верховную раду

Социологи считают, что партии Вакарчука и Смешко пока сохраняют шансы пройти в Раду.
Обновлено в 03:31
Транспорт

В России могут появиться турбоперекрёстки

Обновлено вчера в 17:41
Кино

Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн

В Коннектикуте умер актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в картинах "Люди в черном" и "Люди в черном-2".
Обновлено в 04:13
Транспорт

Первый поезд по новым станциям подземки Петербурга пустят 19 июля

Обновлено в 02:57
Происшествия

В Крыму в ДТП на трассе «Таврида» погибли женщина и двое детей

В Крыму, на 73-м километре автодороги "Таврида", в районе поселка Приморский, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Hyundai и грузовика Man, в котором погибли три человека.
Обновлено в 03:10
Наука

«Роскосмос» показал разработанный своей «дочкой» беспилотный трактор

Обновлено в 04:08
Космос

Астрономы смоделировали появление «осиротевших» лун

Команда астрономов из Чили, Аргентины и Колумбии показала, что в некоторых случаях такие объекты можно обнаружить уже существующими телескопами.
Обновлено в 03:29
Политика

В Кремле опровергли информацию об инциденте с кортежем Путина

Напомним, 9 июля издание «Коммерсантъ» сообщило, что после отъезда кортежа от здания университета к нему якобы бросилась девушка, после чего президент вышел из машины и оказал ей помощь.
Обновлено в 04:58
Наука

Ученые назвали новый способ эффективного похудения

Обновлено в 04:26
Происшествия

ФСБ провела обыски в Доме правительства Якутии

Сотрудники Федеральной службы безопасности с утра 10 июля провели обыски в Доме правительства Якутии.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

Диверсия могла быть причиной гибели подводников на «Лошарике»

Обновлено вчера в 17:50
Политика

Чиновники разъяснили порядок межевания дачных участков

Согласование местоположения границ земельного участка проводится на общем собрании заинтересованных лиц или в индивидуальном порядке под расписку.
Обновлено в 01:52
Политика

Путин выступил против санкций в отношении Грузии

Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
Обновлено вчера в 08:38
Общество

Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в августе

По словам Тищенко, в августе дефицит осадков может быть в Мурманской области и в Крыму, а также в Бурятии, в Хабаровском крае, на севере Якутии, в Магаданской области и на Чукотке.
Обновлено в 05:02
Культура

Контракт The Beatles с продюсером продали на аукционе Sotheby’s

На торгах Sotheby’s в Лондоне продали оригинальный контракт The Beatles и продюсера Брайана Эпстайна, который положил начало карьере музыкантов.
Обновлено вчера в 18:36
Общество

Россиян могут перевести на электронные паспорта в 2022 году

Переход на электронные паспорта в России может состояться в 2022 году, однако окончательное решение пока не принято, заявил вице-премьер Максим Акимов, курирующий среди прочего сферу развития цифровой экономики.
Обновлено вчера в 17:55
Политика

Эрдоган пообещал применить С-400 в случае нападения на Турцию

Турция будет использовать российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, если на страну нападут.
Обновлено в 03:05
Гаджеты

Samsung Galaxy A100 получит безрамочный экран нового поколения

Обновлено в 02:05
Шоу-бизнес

Похудевшая Кристина Орбакайте питается из шприца

Знаменитость побывала в кафе, которое предлагает своим гостям употреблять полезную пищу из шприца.В конце своего поста Кристина Орбакайте написала, что побывав в подобном заведение можно подсмотреть, как все готовится, и потом сделать это в домашних условиях.
Обновлено в 04:26
Общество

Эксперты одобрили предложение ввести спецзнак для беременных за рулем

Обновлено в 04:30
Общество

Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти

Журналиста Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти.
Обновлено в 04:03
Футбол

«МЮ» не планирует продавать Погба

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заявил, что клуб не намерен продавать полузащитника Поля Погба.
Обновлено в 03:45
Гаджеты

Huawei пытается скупать российские технологии

По информации РБК китайская компания ведёт переговоры сразу с несколькими российскими игроками IT-сферы о поглощении их бизнеса, организации совместных предприятий или лицензировании технологий.
Обновлено в 05:07
Футбол

Стало известно имя пригласившего Джанаева в ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко является инициатором приглашения голкипера Сослана Джанаева, сообщает "СЭ".
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес

Александр Васильев оценил стиль и гардероб Анны Чиповской

Обновлено в 05:02
Финансы

Рубль немного подешевел к доллару и евро на фоне снижающейся нефти

Доллар и евро повышаются на Московской бирже во вторник утром; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти и в ожидании новой информации о дальнейших действиях ФРС США.
Обновлено вчера в 03:24
Происшествия

Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги

Обновлено 08 июля в 15:47
Армия и оружие

Международный военно-морской салон открывается в Санкт-Петербурге

Девятый Международный военно-морской салон (МВМС) открывается в среду в выставочном центре "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге, он будет работать до 14 июля.
Обновлено вчера в 17:17
Политика

Гройсман поручил найти средства на военный парад, отмененный Зеленским

Премьер Украины Владимир Гройсман заявил о необходимости проведения парада на День независимости, поручил найти средства и подготовить предложение президенту.
Обновлено в 04:39
Общество

Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram

Октябрьский районный суд Ижевска 9 июля вынес постановление в отношении 20-летнего жителя города, обвиняемого в оскорблении в интернете главы Удмуртии Александра Бречалова, сообщила пресс-служба судов региона.
Обновлено в 04:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Комбаров
Российский футболист
Российский футболист, защитник и полузащитник самарских «Крыльев Советов». Брат-близнец Кирилла Комбарова. Участник чемпионата мира 2014 года и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Крылья Советов
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное