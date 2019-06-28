Футбол
Дмитрий Комбаров перешел в «Крылья Советов»Интерфакс-Спорт 08:17
Защитник Дмитрий Комбаров сообщил о том, что теперь является игроком самарского футбольного клуба "Крылья Советов". "Приложу все усилия для достижения максимального результата!" - написал спортсмен в инстаграме. 19 июня стало известно, что Комбаров расторг контракт с московским "Спартаком".
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:20, Вашингтон
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