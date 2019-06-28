Футбол

Дмитрий Комбаров перешел в «Крылья Советов»Интерфакс-Спорт 08:17

Защитник Дмитрий Комбаров сообщил о том, что теперь является игроком самарского футбольного клуба "Крылья Советов". "Приложу все усилия для достижения максимального результата!" - написал спортсмен в инстаграме. 19 июня стало известно, что Комбаров расторг контракт с московским "Спартаком".
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Дмитрий Комбаров: Моя новая команда – «Крылья Советов»

Советский спорт07:59

Д. Комбаров сфотографировался в форме «Крыльев Советов»

Sport24.ru07:31

Комбаров подтвердил, что перешел в «Крылья»

Sports.ru08:11

Дмитрий Комбаров: «Рад приступить к работе в новой команде»

Матч ТВ08:38

Дмитрий Комбаров перешел в «Крылья Советов»

Интерфакс-Спорт08:17

Комбаров объявил о переходе в «Крылья Советов»

Sport.ru08:59

Комбаров: моя новая команда — «Крылья Советов», рад приступить к работе в ней

Чемпионат07:43
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Происшествия

Распоряжение об этапировании Кокорина и Мамаева направлено в СИЗО

Обновлено в 11:43
Общество

Россияне рассказали о своих доходах на пенсии

Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Политика

Путин пришел на ужин лидеров G20 со своим термосом

Президент России Владимир Путин появился на ужине в честь лидеров стран G20 со своим термосом. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул N3».
Обновлено в 10:58
Политика

Путин ответил на вопрос о выборе своего преемника

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что постоянно думает о выборе своего преемника, начиная с 2000 года.
Обновлено вчера в 15:30
Финансы

Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2020 году

Обновлено вчера в 21:55
Происшествия

Суд отправил под домашний арест топ-менеджера «Рольфа» Кайро

Басманный суд Москвы избрал домашний арест в качестве меры пресечения члену совета директоров автодилера «Рольф» и директору департамента анализа и развития бизнеса Анатолию Кайро.
Обновлено в 11:31
Политика

Грузины попросили Путина возобновить авиасообщение между странами

Грузинская диаспора в России попросила президента страны Владимира Путина восстановить авиасообщение между Россией и Грузией.
Обновлено в 11:35
Происшествия

«Аэрофлот» решил не отказываться от ста новых SSJ после авиакатастрофы

Обновлено в 10:35
Армия и оружие

Турция перебрасывает войска на границу с Сирией

Обновлено в 10:49
Игры

«Королевская битва» появилась в игре Flappy Bird

Обновлено в 11:32
Политика

Трамп приглашен на 75-летие Победы

Обновлено в 05:24
Гаджеты

Производителей смартфонов обяжут устанавливать российский софт

Минкомсвязи подготовило проект поправок в закон, по которому производители смартфонов будут обязаны поставлять в Россию гаджеты с предустановленными приложениями российских разработчиков.
Обновлено вчера в 21:14
Культура

Копия картины Рубенса в уральском музее оказалась подлинником

Картина была предана в музей в 1976 году, ранее считалось, что полотно лишь копия.
Обновлено в 09:44
Общество

Когда закончатся дожди, рассказали синоптики

Ведущий специалист центра погода "Фобос" Александр Синельников заявил, что в ближайшие сутки дождь продолжит идти, но его интенсивность будет меняться и только 29 июня вечером дождь начнет ослабевать.
Обновлено в 11:06
Политика

Освобожденные властями ДНР и ЛНР украинцы прибыли в Киев

Обновлено в 10:27
Политика

Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину

Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено в 08:46
Политика

Юнкер на саммите G20 сыграл на рояле

Глава ЕК Жан-Клод Юнкер во время саммита G20 в Осаке сыграл несколько мелодий на рояле.
Обновлено в 10:14
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В работе «Яндекса» произошел сбой

В работе сервисов «Яндекса» в пятницу, 28 июня, произошел сбой, убедился корреспондент РБК при попытке загрузить главную страницу «Яндекса».
Обновлено в 09:57
Происшествия

«Краснодарский каннибал» получил 12 лет колонии строгого режима

"Краснодарский каннибал", 36-летний Дмитрий Бакшеев, признан виновным в убийстве 35-летней женщины и приговорен Прикубанским районным судом к 12 годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Обновлено в 11:02
Происшествия

В США самолет врезался в жилой дом

Похожий инцидент произошел в штате Джорджия в марте 2017 года: тогда легкий самолет бизнес-класса Cessna Citation I врезался в жилой дом, в результате чего погиб пилот.
Обновлено в 08:04
Политика

Мэй объявила Путину, что нормализация отношений невозможна

Тереза Мэй заявила Владимиру Путину, что нормализация отношений между Москвой и Лондоном невозможна, пока Россия "не прекратит безответственные действия".
Обновлено в 09:32
Политика

Зеленский сделал Героями Украины показанных в «Чернобыле» ликвидаторов

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС Алексею Ананенко, Валерию Беспалову и Борису Баранову.
Обновлено в 07:28
Происшествия

В Пензе суд оправдал бывшего вице-губернатора Валерия Савина

«Суд считает, что Савин подлежит оправданию по основанию, предусмотренным пунктом 3 части 2 статьи 302 УПК РФ ввиду отсутствия в его действиях состава преступления», - обосновала позицию суда Наталья Марчук.
Обновлено в 11:35
Транспорт

Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика

«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
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Политика

Зеленский наградил погибшего депутата Рады Тымчука

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил орденом «За мужество» ІІІ степени депутата Верховной Рады Дмитрия Тымчука.
Обновлено в 08:47
Транспорт

«Аэрофлот» заверил Соломатину, что аптечка на борту была

Ранее депутат Госдумы Татьяна Соломатина заявила, что на борту рейса SU1530 Москва – Томск не оказалось аптечки.
Обновлено в 10:04
Происшествия

Около 4000 жителей Сочи остались без света из-за непогоды

Около 4000 жителей Сочи остались без электроснабжения из-за подтоплений, вызванных дождями, в посёлке Лесном Адлерского района.
Обновлено в 11:20
Происшествия

В Иркутской области паводок подтопил более 2 тыс. жилых домов

В Иркутской области из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реках затопило 2392 жилых домов.
Обновлено в 02:10
Недвижимость

Коллекторы напомнили ипотечникам о золотом правиле

Оформляя ипотеку, заемщику следует помнить о золотом правиле: на случай непредвиденных обстоятельств нужно отложить сумму, которой хватит на 2-4 платежа.
Обновлено в 09:50
Происшествия

В России вступил в силу закон об ужесточении наказаний за «пьяные» ДТП

В России 28 июня вступил в силу закон об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом, которое произошло по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 05:16
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Дмитрий Комбаров
Российский футболист
Российский футболист, защитник и полузащитник московского «Спартака». Брат-близнец Кирилла Комбарова. Участник чемпионата мира 2014 года и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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