Футбол
Дмитрий Комбаров перешел в «Крылья Советов»Интерфакс-Спорт 08:17
Защитник Дмитрий Комбаров сообщил о том, что теперь является игроком самарского футбольного клуба "Крылья Советов". "Приложу все усилия для достижения максимального результата!" - написал спортсмен в инстаграме. 19 июня стало известно, что Комбаров расторг контракт с московским "Спартаком".
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