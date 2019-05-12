Футбол
Дмитрий Комбаров может перейти в тульский «Арсенал»Sport24.ru 06:47
Кубок России, Полуфинал
Стадион «Арсенал»
Помимо «Арсенала», на Комбарова претендуют «Ростов» и «Урал». Напомним, за «оружейников» выступает Кирилл Комбаров — брат Кирилла. Он в 2016 году перешел из «Спартака» в «Томь», а затем, в январе 2017 года, переехал в Тулу.
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