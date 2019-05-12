Футбол

Дмитрий Комбаров может перейти в тульский «Арсенал»Sport24.ru 06:47

Арсенал (Тула) — Урал
15 мая
в 12:00
Кубок России, Полуфинал
Стадион «Арсенал»
Помимо «Арсенала», на Комбарова претендуют «Ростов» и «Урал». Напомним, за «оружейников» выступает Кирилл Комбаров — брат Кирилла. Он в 2016 году перешел из «Спартака» в «Томь», а затем, в январе 2017 года, переехал в Тулу.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Болельщики ликуют: Комбаров может перейти в тульский «Арсенал»

Тульская пресса09:04

Братья Комбаровы могут воссоединиться в «Арсенале»

Нева Спорт08:52

СМИ: Дмитрий Комбаров может стать игроком тульского «Арсенала»

Sportbox.RU07:22

СМИ: Дмитрий Комбаров может стать игроком тульского «Арсенала»

Матч ТВ07:22

Дмитрий Комбаров может перейти в тульский «Арсенал»

Sport24.ru06:47

В тульский «Арсенал» может перейти Дмитрий Комбаров

Тульские новости08:02

Комбаров после «Спартака» может продолжить карьеру в тульском «Арсенале»

ФАН04:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 12:16, Ашберн
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Обновлено в 11:21
Происшествия

В Буркина-Фасо при атаке на церковь погибли шесть человек

Обновлено в 11:00
Происшествия

Появилось видео поиска затонувших картин Айвазовского

В сети появилось видео поиска картин художника Ивана Айвазовского на дне Черного моря. Ролик опубликовала радиостанция "Говорит Москва".
Обновлено вчера в 06:44
Футбол

«Спартак» обыграл «Уфу» в матче РПЛ

Обновлено в 11:28
Армия и оружие

Иран серьезно ответит на любые силовые действия США

"Если Америка сделает шаг против нас, то мы нанесем удар в голову", - заявил командующий КСИР, слова которого передает телеканал "Аль-Арабия".
Обновлено в 11:59
Футбол

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии

"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" в 38-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:00
Общество

Приказ о нормативах сброса в Байкал прошел общественные слушания

Минприроды РФ ведет активную совместную работу с общественными организациями, пытаясь найти компромисс между наукой и технологиями в работе над приказом по изменению экологических нормативов для стоков очистных сооружений на Байкальской природной территории.
Обновлено в 11:15
Политика

На Украине рассекретили документы об убийстве Петлюры

Отраслевой государственный архив Службы внешней разведки (СВР) Украины рассекретил около 350 архивных документов о деятельности Украинской народной республики (УНР), а также об одном из лидеров украинского националистического движения Симоне Петлюре.
Обновлено в 09:07
Футбол

«МЮ» не пропустил дома в АПЛ только в двух матчах этого сезона

«Манчестер Юнайтед» принимает «Кардифф» в матче 38-го тура АПЛ. На 23-й минуте с пенальти отличился полузащитник Натаниэль Мендес-Лэйнг.
Обновлено в 10:39
Спорт

Умер олимпийский чемпион по велоспорту на треке Виктор Манаков

Обновлено в 10:02
Хоккей

Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мира

В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии.
Обновлено в 08:23
Авто

Есть зацеп! Тест шин Pirelli Centurato P7

Пока что Pirelli Cinturato P7 показывают себя сравнительно комфортными, дарящими удовольствие от надежной и четкой управляемости, а также эффективного замедления.
Обновлено в 08:05
Общество

В Москве прошел мотопробег в память Сергея Доренко

В Москве в воскресенье, 12 мая, прошел мотопробег в память о погибшем 9 мая российском журналисте Сергее Доренко, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес

Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем

Обновлено в 06:40
Политика

В Белом доме не исключили встречи Трампа и Си Цзиньпина в июне

Обновлено в 10:21
Политика

Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
Обновлено в 09:31
Недвижимость

Раскрыта сумма самой дорогой сделки с недвижимостью в Москве

Обновлено в 08:12
Происшествия

Во Франции бык атаковал зрителей перед началом корриды

Шесть человек, среди которых двое жандармов, пострадали на юге Франции в результате нападения быка перед началом корриды.
Обновлено в 11:14
Происшествия

Двое мужчин почти неделю дрейфовали в океане на перевернутой лодке

В Камчатском крае двое мужчин сумели догрести до берега с помощью лопаты после того, как их лодка перевернулась в Тихом океане.
Обновлено в 03:58
Происшествия

Молния убила украинца, его жена в реанимации

Во время воскресной грозы молния ударила в украинских дачников, муж погиб на месте, жена находится в реанимации, сообщает департамент по гражданской защите Львовской областной администрации.
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес

Директор Юлии Началовой показала снимок из «нехорошей» квартиры певицы

Директор Юлии Началовой показала снимок, сделанный в «нехорошей» квартире покойной певицы.
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес

Ксения Собчак воссоединилась с сыном после долгой разлуки

Собчак не скрывает своей радости от воссоединения с наследником – по ее словам, неделя разлуки была длиною в год.
Обновлено в 11:13
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Обновлено в 01:44
Автоспорт

Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании

Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
Обновлено в 11:40
Политика

Адвокат Трампа назвал депутата Рады Лещенко его врагом

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, который отменил ранее анонсированный визит в Киев, объяснил свое решение наличием на Украине врагов.
Обновлено вчера в 10:41
Игры

Sony PlayStation 5 выйдет в ноябре 2020 года по цене $500

Специалист японской аналитической компании Ace Research Institute Хидэки Ясуда сообщил информацию о грядущей игровой приставке Sony нового поколения – PlayStation 5. Сроки выхода и стоимость Исходя из заявления эксперта, PlayStation 5 поступит в продажу в ноябре 2020 года по стоимости $500.
Обновлено в 05:40
Наука

Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек

В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
Обновлено в 02:03
Футбол

Кокорин отказался отбывать срок в СИЗО

Обновлено в 04:16
Хоккей

Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчах

Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков.
Обновлено в 10:22
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП в Петербурге

Шесть человек получили травмы в результате ДТП с участием трамвая в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 15:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Комбаров
Российский футболист
Российский футболист, защитник и полузащитник московского «Спартака». Брат-близнец Кирилла Комбарова. Участник чемпионата мира 2014 года и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное