Футбол
Дмитрий Комбаров может перейти в «Крылья Советов»Газета.Ru 07:45
О разрыве контракта с Комбаровым красно-белые объявили на прошлой неделе. Защитник был в составе столичного клуба с 2010 года, за все время защитник сыграл в 226 матчах, оформив 21 гол. В 2017-м году Комбаров в составе "Спартака" стал чемпионом России, так же выиграл Суперкубок страны.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 13:14, Вашингтон
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