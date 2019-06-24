Дмитрий Комбаров может перейти в «Крылья Советов»Газета.Ru 07:45

О разрыве контракта с Комбаровым красно-белые объявили на прошлой неделе. Защитник был в составе столичного клуба с 2010 года, за все время защитник сыграл в 226 матчах, оформив 21 гол. В 2017-м году Комбаров в составе "Спартака" стал чемпионом России, так же выиграл Суперкубок страны.

Дмитрий Комбаров может перейти в «Крылья Советов»

Спорт день за днем

Экономика Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России С 2014 по 2018 год процентные платежи по долгу для среднего класса в номинальном выражении выросли примерно на 20%, отмечают эксперты.

Политика Встреча Патрушева и Болтона завершилась в Иерусалиме В Иерусалиме закончилась встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и помощника президента США Джона Болтона.

Политика Медведев встретится с премьером Франции Главы правительств России и Франции впервые встретятся лично Российский премьер-министр Дмитрий Медведев приехал в Гавр, где он сегодня проведет переговоры с французским коллегой Эдуардом Филиппом.

Кино Умер советский и российский актер Андрей Харитонов 25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.

Происшествия В Симферополе около 100 тысяч человек остались без электроснабжения Около 100 тысяч симферопольцев остались без электроснабжения из-за аварии на одной из линий электропередачи, сообщил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.

Происшествия Два истребителя разбились в Германии Два истребителя Eurofighter бундесвера разбились в Германии.

Политика В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов Убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией могут составить около 750 миллионов долларов, заявил на пресс-конференции глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.

Политика Роспотребнадзор сообщил об ухудшении качества грузинского вина Роспотребнадзор усилил контроль за ввозом алкогольных напитков из Грузии в Россию, говорится в сообщении ведомства.

Технологии МТС поменяла логотип впервые за 13 лет «Обновленный логотип и слоган отражают стратегию компании по трансформации и развитию новых цифровых продуктов», — отмечается в сообщении.

Происшествия В Белом доме нашли подозрительный предмет У северо-восточного входа в Белый дом в Вашингтоне обнаружен подозрительный предмет.

Политика Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.

Армия и оружие В Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности Внезапная проверка боеготовности началась в войсках и силах Центрального военного округа по решению Верховного главнокомандующего Вооруженных сил России, президента Владимира Путина.

Общество Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.

Общество Голикова опровергла информацию о сокращении бюджетных мест в вузах Ранее газета "Известия" со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщила, что к 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом.

Политика Пушков высмеял заявление Климкина об участии Украины в G20 Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что организаторы саммита «Большой двадцатки» не располагают информацией о приезде президента Украины Владимира Зеленского, пишет РИА Новости.

Общество В России снизят отчетную нагрузку для школьных учителей В Трудовой кодекс внесут поправки о сокращении числа отчетов учителей, заявила министр просвещения Ольга Васильева.

Гаджеты Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.

Общество Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ В Екатеринбурге школьница Анастасия Пределина набрала 400 баллов на ЕГЭ.

Спорт Олимпиада-2026 пройдет в Италии Фото:twitter.com/Olympics Зимняя Олимпиада-2026 опять пройдет в Италии - уже 4-й раз в истории.

Шоу-бизнес Пелагея умилила соцсети снимком двухлетней дочери Певица Пелагея редко балует подписчиков фотографиями своей дочери Таисии, поэтому новый снимок вызвал бурную реакцию поклонников.

Наука Бактерия из кишечника марафонцев сделала мышей выносливей Оказалось, что по сравнению с «неспортивными» людьми кишечник бегунов содержит больше бактерий Veillonella, а после марафона их становится еще больше.

Гаджеты AnTuTu назвал самые мощные смартфоны по итогам мая Следующими в рейтинге самых мощных смартфонов AnTuTu по итогам мая оказались: Galaxy S10 5G, Galaxy S10, Galaxy S10e, а также Huawei P30 и P30 Pro.