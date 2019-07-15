Сегодня сделали акцент на том, чтобы правый фланг выключить, а наш правый фланг - более активный.

Дмитрий Комбаров: «Сделали акцент на том, чтобы выключить Фернандеса»

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