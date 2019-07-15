Футбол

Дмитрий Комбаров: «Сделали акцент на том, чтобы выключить Фернандеса»Евро-футбол.ру вчера в 15:21

Крылья Советов — ЦСКА
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
31′
Виктор Васин
Дмитрий Комбаров
38′
46′
Звонимир Шарлия
Александр Соболев
51′
Александр Соболев
58′
61′
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
Александр Анюков
Антон Терехов
66′
Пол Антон
Артем Тимофеев
71′
78′
Федор Чалов
78′
Звонимир Шарлия
Такума Нисимура
Александр Соболев
Деян Радоньич
84′
88′
Арнор Сигурдссон
Константин Марадишвили
Сегодня сделали акцент на том, чтобы правый фланг выключить, а наш правый фланг - более активный.
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Дмитрий Комбаров: «Поддержка болельщиков „Крыльев Советов“ была отличная»

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Д. Комбаров: «Выигрывать всегда приятно, особенно в первом туре, да еще и с ЦСКА»

Sport24.ru02:58

Дмитрий Комбаров: «Сделали акцент на том, чтобы выключить Фернандеса»

Евро-футбол.рувчера в 15:21

Дмитрий Комбаров: Выигрывать всегда приятно, особенно у ЦСКА

Советский спорт03:22
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