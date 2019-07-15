Футбол

Дмитрий Комбаров: «Сделали акцент на том, чтобы выключить Фернандеса»Евро-футбол.ру вчера в 15:21

Крылья Советов — ЦСКА
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
31′
Виктор Васин
Дмитрий Комбаров
38′
46′
Звонимир Шарлия
Александр Соболев
51′
Александр Соболев
58′
61′
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
Александр Анюков
Антон Терехов
66′
Пол Антон
Артем Тимофеев
71′
78′
Федор Чалов
78′
Звонимир Шарлия
Такума Нисимура
Александр Соболев
Деян Радоньич
84′
88′
Арнор Сигурдссон
Константин Марадишвили
3 фото
Сегодня сделали акцент на том, чтобы правый фланг выключить, а наш правый фланг - более активный.
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Д. Комбаров: «Выигрывать всегда приятно, особенно в первом туре, да еще и с ЦСКА»

Sport24.ru02:58

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Советский спорт03:22

Дмитрий Комбаров: «Сделали акцент на том, чтобы выключить Фернандеса»

Евро-футбол.рувчера в 15:21
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