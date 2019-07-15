Сегодня сделали акцент на том, чтобы правый фланг выключить, а наш правый фланг - более активный.

Дмитрий Комбаров: «Сделали акцент на том, чтобы выключить Фернандеса»

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Экономика «Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет» Компания «Яндекс.Такси» заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет» (бренды такси «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten), сообщила пресс-служба «Яндекса».

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Экономика В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.

Происшествия МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилете из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.

Происшествия Названа причина смерти 17-летнего российского биатлониста Главное следственное управление Следственного комитета России по Крыму назвало причину смерти российского биатлониста Артемия Хасанкаева, передает ТАСС.

Общество Названы марки опасного для здоровья куриного мяса Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» изучил бедра цыплят-бройлеров и пришел к выводу, что большинство исследованных образцов опасны для здоровья.

Футбол «Краснодар» в первом туре РПЛ проиграл «Ахмату» В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" уступил "Ахмату" со счетом 0:1. Игра прошла на стадионе "Ахмат-Арена" в Грозном.

Общество В России начали маркировать молочную продукцию С 15 июля в России стартует эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции.

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Авто Надежные автомобили вредят производителям Выпуск автомобилей, рассчитанных на длительный срок службы, вредит производителям.

Экономика Государство повысит детские пособия семьям с низким доходом Законопроект предусматривает повышение критерия «нуждаемости»: с 1 января 2020 года выплаты будут осуществляться тем семьям, чей среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов, установленных в данном субъекте России.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП под Читой Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе «Байкал» в Забайкальском крае, сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

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Экономика Эмин Агаларов стал новым владельцем российской версии журнала ОК! На продажу российская версия OK! была официально выставлена в августе 2018-го, когда у издателя журнала сменился владелец: тогда 100% «АС Рус Медиа» у группы AMCG Александра Федотова приобрел Магомед Мусаев.