Футбол

Дмитрий Комбаров: «Обиды нет ни на „Спартак“, ни на болельщиков. У меня красно-белая кровь»Sports.ru 11:24

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался о взаимоотношениях с болельщиками.
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Дмитрий Комбаров: «Спартаковская армия фанатов — самая мощная в России»

Sport24.ru10:17

Дмитрий Комбаров: «Навсегда останусь спартаковцем. У меня красно-белая кровь»

Бомбардир.ру11:34

«Я навсегда останусь красно-белым». Комбаров ответил болельщикам, которые обрадовались его уходу из «Спартака»

Матч ТВ10:39

«Я навсегда останусь красно-белым». Комбаров ответил болельщикам, которые обрадовались его уходу из «Спартака»

Sportbox.RU10:39

Дмитрий Комбаров: «Навсегда останусь красно-белым, у меня красно-белая кровь»

Спорт-Экспресс10:26

Дмитрий Комбаров: «Обиды нет ни на „Спартак“, ни на болельщиков. У меня красно-белая кровь»

Sports.ru11:24
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Футбол

Грузинские футболисты устроили демарш против России

Обновлено в 07:41
Политика

Митинг с требованием отставки премьера Чехии собрал 250 тыс. человек

В историческом центре Праги около 250 тыс. человек вышли на митинг с требованием отставки лидера политического движения «Акция недовольных граждан» (АНО) Андрея Бабиша с поста премьер-министра Чехии.
Обновлено в 13:25
Футбол

Стартовал матч Кубка Америки между Аргентиной и Катаром

В Порту-Алегри начался матч группы B Кубка Америки, в котором Аргентина встречается с Катаром.
Обновлено в 15:00
Игры

Bethesda не мешает создателю игры, основанной на популярном моде для Skyrim

Ник Пирс, создатель The Forgotten City Сейчас Пирс во главе небольшой инди-студии Modern Storyteller воссоздаёт мод с нуля на движке Unreal Engine.
Обновлено в 14:50
Происшествия

У резиденции Кадырова в Грозном ранили полицейских

Обновлено в 15:11
Политика

На выборах мэра Стамбула победил кандидат от оппозиции Имамоглу

На выборах мэра Стамбула победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, передает канал "Россия 24".
Обновлено в 15:15
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы-1»

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Франции.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес

52-летняя Николь Кидман поразила своим фото топлесс

Актриса озадачила поклонников неожиданным снимком. Фанаты 52-летней Николь Кидман в шоке.
Обновлено в 14:00
Политика

«Грады» уничтожили самолет-гигант «Руслан»

Обновлено в 15:28
Происшествия

В Вологодской области студентка спасла тонущего ребенка ценой жизни

Девятнадцатилетняя девушка погибла в Вологодской области, спасая тонущего на озере ребенка, сообщило региональное СУ СК.
Обновлено в 14:23
Наука

В Мексиканском заливе сняли на видео гигантского кальмара

В Мексиканском заливе ученые сняли на видео гигантского кальмара, или архитеутиса.
Обновлено вчера в 15:52
Общество

На акции у Гостиного двора задержали двух активистов

В Петербурге полиция задержала активистов движения «Весна», которые устроили несогласованную акцию против арестов политических деятелей у Гостиного двора.
Обновлено в 12:43
Происшествия

В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились

В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
Обновлено в 08:33
Шоу-бизнес

Наталья Рудова высмеяла слухи о своей беременности

Недавно фанаты заговорили о беременности актрисы, но она только высмеяла слухи.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Зарезали и утопили: найдено тело пропавшего 9-летнего мальчика

В Киеве найдено тело 9-летнего мальчика. Ребенок считался пропавшим с 22 июня.
Обновлено в 14:21
Происшествия

Шесть человек задержаны после митинга на проспекте Сахарова в Москве

Обновлено в 13:30
Происшествия

Умер избитый полицейскими член партии экс-министра обороны Украины

Умер член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" Александр Комарницкий, которого избили полицейские в Виннице, сообщил председатель Винницкой областной организации партии Сергей Гайструк.
Обновлено в 14:08
Политика

В Совфеде не исключили новых ограничительных мер в отношении Грузии

Россия может пойти на новые ограничительные меры в отношении Грузии, если Тбилиси позволит себе дискриминационные шаги в отношении русскоязычных, заявил журналистам член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.
Обновлено в 13:59
Общество

На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода

В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Политика

ЦИК Украины отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили

Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать на выборы в Верховную раду кандидатов от партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 15:43
Политика

Кремль опроверг встречу Путина и Зеленского в Осаке

О подготовке встречи Путина и Зеленского стало известно 21 июня.
Обновлено в 14:31
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину

История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30
Политика

Жителям России запретили летать в Грузию

Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено вчера в 00:25
Здоровье

На рейсе из Батуми в Пермь летел больной корью ребенок

В Пермь вновь завезли корь из Грузии. В самолёте «Батуми — Пермь», летевшем 19 июня, находился зараженный корью ребенок.
Обновлено в 07:03
Футбол

Дзюба призвал прислушаться к словам Лунева

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба призвал прислушаться к словам вратаря команды Андрея Лунева, который рассказал о своих спорах с форвардом.
Обновлено в 14:00
Футбол

«ПСЖ» отказался продавать Неймара «Барселоне»

Французский "Пари Сен-Жермен" не будет продавать нападающего Неймара в испанскую "Барселону", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:22
Футбол

Камерунские футболистки обвинили ФИФА в расизме из-за гола после VAR

Камерунские спортсменки обвинили ФИФА в расизме и даже не хотели выходить на второй тайм.
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева хочет родить второго ребенка

Сама девушка еще не приняла решение и просит фанатов подсказать: рожать или не рожать второго ребенка.
Обновлено в 06:28
Путешествия

Booking.com определил самые гостеприимные страны мира

Обновлено 21 июня в 07:48
Политика

Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах

Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
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Дмитрий Комбаров
Российский футболист
Российский футболист, защитник и полузащитник московского «Спартака». Брат-близнец Кирилла Комбарова. Участник чемпионата мира 2014 года и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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