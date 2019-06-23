Футбол
Дмитрий Комбаров: «Не исключаю, что стану тренером сборной России»Sport24.ru 10:09
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:21, Вашингтон
Общество
В Москве проходит акция против фабрикации уголовных дел
Обновлено в 10:23
Политика
Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
Алексей Панин опубликовал фото в женском платье и заявил о смене пола
Скандально известный актер Алексей Панин опубликовал фото, на котором позирует в женском платье и заявил о смене пола.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала первые шаги своей дочери
В прошлом году Лера Кудрявцева подарила мужу Игорю Макарову дочь. Сейчас 10-месячная Мария заметно подросла и делает первые шаги.
Обновлено в 07:55
Футбол
Революция и власть народу: почему Федун отрекается от «Спартака»
Обновлено 21 июня в 11:00
Общество
В Центральной России похолодает на 20 градусов
В Москву и еще целый ряд регионов Центральной России на следующей неделе придет осенняя погода.
Обновлено в 07:27
Общество
Заезд костромских выпускников на лимузинах возмутил соцсети
Обновлено в 10:54
Происшествия
Нижние Серги после драки оцепил ОМОН
После чего в Нижние Серги отправили ОМОН, который до сих пор контролирует въезд в Нижние Серги.
Обновлено в 08:56
Политика
СМИ узнали о работе Евросоюза над альтернативой ВТО
Евросоюз разрабатывает план действий на случай, если США продолжат блокировать работу Всемирной торговой организации (ВТО), а именно препятствовать назначению новых судей в апелляционный орган ВТО.
Обновлено в 09:54
Политика
Трамп может обсудить с Путиным «вмешательство» в выборы
Президент США Дональд Трамп не исключил, что обсудит со своим российским коллегой Владимиром Путиным тему «вмешательства» в президентские выборы, которые пройдут в Соединённых Штатах осенью 2020 года.
Обновлено в 10:50
Политика
Беглов прокомментировал видео, в котором за него собирают подписи
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов прокомментировал Telegram-каналу «Mash на Мойке» видео активистов петербургского штаба Навального, на котором, по их словам, сотрудницы администрации Выборгского района заполняют подписные листы в пользу временного градоначальника.
Обновлено 21 июня в 15:01
Политика
Жителя Хакасии судят за оскорбление губернатора в соцсетях
Жителя Хакасии Вячеслава Шоева судят за оскорбление главы региона Валентина Коновалова в соцсетях.
Обновлено в 08:19
Общество
Компании Johnson & Johnson предъявили иск из-за наркотиков
По мнению экспертов, похожие иски к Johnson & Johnson могут предъявить и в других штатах.
Обновлено в 08:25
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Обновлено вчера в 17:41
Политика
В Грузии расстроены приостановкой туристического потока из России
Приостановка туристического потока из России нанесет значительный удар по их бизнесу.
Обновлено вчера в 08:34
Футбол
Грузинские футболисты устроили демарш против России
Футболисты первых двух клубов вышли в белых майках в недружественными лозунгами, а игроки "Торпедо" были в черных майках с надписями об "оккупации" Россией части грузинских земель.
Обновлено в 07:41
Музыка
Японские пенсионерки спели рэп в честь G20
Обновлено в 01:21
Происшествия
Конфликт Алибасова и Мухиной попал на видео
Обновлено вчера в 10:16
Общество
Электрик с Урала разбогател на продажах советских БАДов в США
Уральский программист Андрей Коновалов, в прошлом работавший электриком на комбинате в Челябинской области, начал продавать в США мумие.
Обновлено в 05:55
Технологии
Nokia представила работающие в 2,5 раза дольше аккумуляторы
Финский производитель Nokia представил уникальные аккумуляторы нового поколения, которые позволяют устройству работать в 2,5 раза дольше.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств Renault
Прокуратура Токио заподозрила бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в присвоении около $3,25 млн из фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений.
Обновлено вчера в 23:54
Армия и оружие
Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем в Балтийском море
Российский бомбардировщик Су-24 пролетел над испанским авианосцем «Хуан Карлос I», когда тот выполнял маневры в рамках учений НАТО в Балтийском море.
Обновлено вчера в 05:27
Политика
Националисты и радикалы перекрыли дорогу «Маршу равенства» в Киеве
Колонна националистов и радикалов перекрыла дорогу «Маршу равенства» на бульваре Шевченко в центре Киева, сообщает интернет-издание «СТРАНА.ua».
Обновлено в 05:27
Футбол
Габулов станцевал лезгинку на свадьбе Джанаева и Черчесовой
Почетными гостями на свадьбе стали министр спорта и физической культуры Северной Осетии Владимир Габулов, экс-тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев, бывший защитник казанского клуба и игрок сборной России Федор Кудряшов, нападающий «Локомотива» Федор Смолов.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие
МИД РФ назвал опасными рассуждения об «ограниченной ядерной войне»
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков раскритиковал рассуждения американских военных и политиков о перспективах "ограниченной ядерной войны".
Обновлено в 08:33
Политика
Путин рассказал о своей идее возродить «Алые паруса» в 2005 году
Президент России Владимир Путин рассказал, что в 2005 году предложил занимавшей тогда пост губернатора Санкт-Петербурга Валентине Матвиенко возродить праздник «Алые паруса».
Обновлено в 11:05
Авто
Названы регионы с самыми дешевыми подержанными автомобилями
В Сахалинской области, ставшей самым «дорогим» регионом в списке, средняя стоимость подержанного автомобиля составляет 725,1 тыс. рублей.
Обновлено в 03:07