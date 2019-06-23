Футбол

Дмитрий Комбаров: «Не исключаю, что стану тренером сборной России»Sport24.ru 10:09

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Не исключаю, что когда-нибудь стану тренером сборной России.
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Российский футболист, защитник и полузащитник московского «Спартака». Брат-близнец Кирилла Комбарова. Участник чемпионата мира 2014 года и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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