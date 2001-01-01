Новичок "Крыльев Советов", защитник Дмитрий Комбаров признался, что хорошо знаком с самарским клубом, сообщает Youtube-канал команды. 32-летний Комбаров ранее выступал за "Спартак" с 2010 года.

Дмитрий Комбаров рассказал о том, как его приняли в «Крыльях Советов»

Политика Жители Грузии приветствовали решение Путина по санкциям Пользователи соцсетей из Грузии бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он против введения санкций в отношении Тбилиси, информирует РИА "Новости".

Происшествия Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.

Общество ФСИН и СПЧ предложили принудительно высылать нарушивших УК иностранцев Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложили ввести для иностранных граждан новый вид уголовного наказания — принудительную высылку из России.

Авто АвтоВАЗ показал первые фото обновлённой Lada Largus Обновленная Lada Largus появится на рынке только в 2020 году, а пока АвтоВАЗ опубликовал первые фотографии рестайлингового универсала.

Политика Украинцы назвали лидеров на выборах в парламент Пройти в Верховную Раду на выборах 21 июля наибольшие шансы имеют 4 партии. Партия Дмитрия Разумкова "Слуга народа" может набрать 48,5%.

Происшествия В Липецке на НЛМК ночью вспыхнул пожар по повышенному рангу опасности Очаг возгорания находился в подвальном помещении. Полностью ликвидировать пожар удалось только под утро.

Экономика Курс биткоина преодолел отметку в 13 тысяч долларов В среду, 10 июля, среднерыночная стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — достигла отметки в 13018 долларов, преодолев очередную психологическую отметку, передает РБК.

Политика Глава МИД Украины назвал три условия противодействия России Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин назвал три условия, при которых, по его мнению, Киев может противодействовать России.

Путешествия Названы курортные города с самым дешевым жильем для отпуска Эксперты сервиса «Авито Недвижимость» назвали российские курортные города с самым недорогим съемным жильем.

Армия и оружие Адмирал США рассказал о «сотнях российских военных» в Венесуэле Командующий Южным командованием США адмирал Крэйг Фоллер на слушаниях в сенате заявил, что в Венесуэле якобы находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.

Кино Джордж Мартин поделился подробностями приквела «Игры престолов» Ранее сообщалось, что действие приквела, съемки которого уже идут в Северной Ирландии, происходит за пять тысяч лет до "Игры престолов" и заканчивается грандиозным противостоянием людей и Белых Ходоков.

Экономика Россияне стали экономить на лекарствах Снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян, заявил изданию гендиректор компании Сергей Шуляк.

Наука Грибок, который убил миллионы летучих мышей, захватил ещё один штат На востоке грибок, появившийся резко и неожиданно уже стал причиной смерти нескольких миллионов летучих мышей.

Происшествия Раскрыта возможная причина аварии на «Лошарике» Пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море мог начаться из-за взрыва литиевого аккумулятора. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Шоу-бизнес Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.

Общество Электронные паспорта могут появиться в России в 2022 году Переход на электронные паспорта в России может произойти в 2022 году, но окончательное решение относительно сроков еще не принято.

Футбол «Манчестер Юнайтед» объявил стоимость Погба "Манчестер Юнайтед" готов расстаться с полузащитником Полем Погба, если потенциальный покупатель выплатит определенную сумму компенсации.

Спорт Легкоатлетка Соколова победила на международном турнире в Венгрии Российская легкоатлетка Елена Соколова, специализирующаяся на прыжках в длину, заняла первое место на международном турнире в венгерском Секешфехерваре.

Политика Познер высказался после оскорблений Габунии в адрес Путина Российский телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубые высказывания грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента РФ Владимира Путина.

Экономика Forbes составил список самых богатых чиновников и депутатов России Журнал Forbes составил рейтинг "Власть и деньги -2019" о доходах госслужащих и депутатов.

Происшествия Ученые зафиксировали утечку радиации из АПЛ «Комсомолец» Норвежское издание Norsk Rikskringkasting сообщило о том, что группа российско-норвежских исследователей, проводивших обследование затонувшей в апреле 1989 года АПЛ "Комсомолец", зафиксировали утечку радиации из корпуса подлодки.

Происшествия Три человека погибли в ДТП в Крыму Двое детей и один взрослый погибли и один ребенок пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком у города Феодосии в Крыму, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МВД по республике.