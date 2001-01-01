Футбол
Дмитрий Комбаров рассказал о том, как его приняли в «Крыльях Советов»Спорт-Экспресс 02:50
Новичок "Крыльев Советов", защитник Дмитрий Комбаров признался, что хорошо знаком с самарским клубом, сообщает Youtube-канал команды. 32-летний Комбаров ранее выступал за "Спартак" с 2010 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 03:41, Вашингтон
Авто
ГАЗ начал выпуск коммерческих автомобилей с ЭПТС
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Жители Грузии приветствовали решение Путина по санкциям
Пользователи соцсетей из Грузии бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он против введения санкций в отношении Тбилиси, информирует РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:56
Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Общество
ФСИН и СПЧ предложили принудительно высылать нарушивших УК иностранцев
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложили ввести для иностранных граждан новый вид уголовного наказания — принудительную высылку из России.
Обновлено в 01:50
Авто
АвтоВАЗ показал первые фото обновлённой Lada Largus
Обновленная Lada Largus появится на рынке только в 2020 году, а пока АвтоВАЗ опубликовал первые фотографии рестайлингового универсала.
Обновлено 08 июля в 04:44
Происшествия
В Улан-Удэ столкнулись два автобуса с пассажирами
Обновлено вчера в 22:37
Транспорт
В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки
Обновлено вчера в 19:16
Политика
Украинцы назвали лидеров на выборах в парламент
Пройти в Верховную Раду на выборах 21 июля наибольшие шансы имеют 4 партии. Партия Дмитрия Разумкова "Слуга народа" может набрать 48,5%.
Обновлено в 03:07
Происшествия
В Липецке на НЛМК ночью вспыхнул пожар по повышенному рангу опасности
Очаг возгорания находился в подвальном помещении. Полностью ликвидировать пожар удалось только под утро.
Обновлено в 02:29
Экономика
Курс биткоина преодолел отметку в 13 тысяч долларов
В среду, 10 июля, среднерыночная стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — достигла отметки в 13018 долларов, преодолев очередную психологическую отметку, передает РБК.
Обновлено в 03:17
Политика
Глава МИД Украины назвал три условия противодействия России
Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин назвал три условия, при которых, по его мнению, Киев может противодействовать России.
Обновлено вчера в 21:55
Путешествия
Названы курортные города с самым дешевым жильем для отпуска
Эксперты сервиса «Авито Недвижимость» назвали российские курортные города с самым недорогим съемным жильем.
Обновлено вчера в 23:55
Армия и оружие
Адмирал США рассказал о «сотнях российских военных» в Венесуэле
Командующий Южным командованием США адмирал Крэйг Фоллер на слушаниях в сенате заявил, что в Венесуэле якобы находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.
Обновлено вчера в 22:59
Кино
Джордж Мартин поделился подробностями приквела «Игры престолов»
Ранее сообщалось, что действие приквела, съемки которого уже идут в Северной Ирландии, происходит за пять тысяч лет до "Игры престолов" и заканчивается грандиозным противостоянием людей и Белых Ходоков.
Обновлено вчера в 15:22
Экономика
Россияне стали экономить на лекарствах
Снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян, заявил изданию гендиректор компании Сергей Шуляк.
Обновлено в 02:36
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Обновлено в 01:00
Наука
Грибок, который убил миллионы летучих мышей, захватил ещё один штат
На востоке грибок, появившийся резко и неожиданно уже стал причиной смерти нескольких миллионов летучих мышей.
Обновлено 08 июля в 13:41
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги
Обновлено 08 июля в 15:47
Происшествия
Раскрыта возможная причина аварии на «Лошарике»
Пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море мог начаться из-за взрыва литиевого аккумулятора. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Обновлено вчера в 16:12
Шоу-бизнес
Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе
СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.
Обновлено в 03:11
Общество
Электронные паспорта могут появиться в России в 2022 году
Переход на электронные паспорта в России может произойти в 2022 году, но окончательное решение относительно сроков еще не принято.
Обновлено вчера в 13:34
Футбол
«Манчестер Юнайтед» объявил стоимость Погба
"Манчестер Юнайтед" готов расстаться с полузащитником Полем Погба, если потенциальный покупатель выплатит определенную сумму компенсации.
Обновлено в 02:40
Спорт
Легкоатлетка Соколова победила на международном турнире в Венгрии
Российская легкоатлетка Елена Соколова, специализирующаяся на прыжках в длину, заняла первое место на международном турнире в венгерском Секешфехерваре.
Обновлено в 01:58
Политика
Познер высказался после оскорблений Габунии в адрес Путина
Российский телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубые высказывания грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 18:59
Экономика
Forbes составил список самых богатых чиновников и депутатов России
Журнал Forbes составил рейтинг "Власть и деньги -2019" о доходах госслужащих и депутатов.
Обновлено вчера в 03:44
Шоу-бизнес
«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни
Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Ученые зафиксировали утечку радиации из АПЛ «Комсомолец»
Норвежское издание Norsk Rikskringkasting сообщило о том, что группа российско-норвежских исследователей, проводивших обследование затонувшей в апреле 1989 года АПЛ "Комсомолец", зафиксировали утечку радиации из корпуса подлодки.
Обновлено вчера в 10:16
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Крыму
Двое детей и один взрослый погибли и один ребенок пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком у города Феодосии в Крыму, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МВД по республике.
Обновлено в 01:59
Экономика
Аналитики: США грозит скорый дефолт
В докладе вашингтонского аналитического Центра двухпартийной политики констатируется, что уже в первой половине текущего года Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом, то есть, федеральное правительство больше не сможет платить по счетам полностью и своевременно.
Обновлено 08 июля в 23:58