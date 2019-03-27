Футбол
Дмитрий Кириченко покинул пост главного тренера «Уфы»КП - Ростов-на-Дону вчера в 03:55
Как сообщили rostov.kp.ru в ФК "Уфа", главный тренер команды Дмитрий Кириченко покинул клуб из Башкортостана. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 03:02, Ашберн
Политика
«Голос» обвинил парламентские партии в выводе бюджетных денег
Движение «Голос» проанализировало данные о расходах четырех парламентских партий — «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» — с упором на то, как они распоряжаются бюджетным финансированием.
Обновлено в 01:17
Политика
Бывший губернатор Хабаровского края задержан в Москве
Бывший губернатор Хабаровского края и полпред в Дальневосточном федеральном округе, академик РАН Виктор Ишаев задержан в Москве, передают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к следствию.
Обновлено в 01:58
Политика
Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно
Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Космос
Ученые определили, что реки на Марсе были шире и глубже, чем земные
Обнаруженные недавно реки оказались шире и глубже каналов Земли. Об этом сообщает издание Science Advances.
Обновлено вчера в 22:12
Политика
США уверены в безопасности Boeing 737 MAX
Федеральное авиационное управление США уверено в безопасности самолетов Boeing 737 MAX, заявил исполняющий обязанности ведомства Дэниел Элуэлл.
Обновлено в 01:06
Шоу-бизнес
Лиза Галкина затмила всех детей на модном показе Валентина Юдашкина
Недавно в Москве состоялся детский модный показ новой коллекции Валентина Юдашкина, в котором приняли участие наследники многих российских звезд.
Обновлено в 02:54
Здоровье
Заболевшей раком двухлетней девочке из Кемерова требуется помощь
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
Пострадавшим в Магнитогорске выплатили 208 миллионов рублей
В целом из трех источников выплачено от 600 тысяч до 1,2 миллиона рублей каждому пострадавшему.
Обновлено в 01:26
Авто
Компании AL-KO и Huber презентовали гибридный привод для грузовиков
Как оказалось разработкой гибридных приводов занимаются не только крупные автомобильные компании, но и мелкие концерны.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Адвокаты экс-министра Абызова обжалуют решение суда о его аресте
Защита экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова намерена обжаловать решение суда о его аресте.
Обновлено вчера в 13:38
Армия и оружие
Пентагон: американский эсминец-«невидимка» прибыл на Аляску
Официальный представитель ВМС страны Клинт Рэмсден отказался ранее отвечать на вопрос журналистов о том, есть ли у Пентагона планы впоследствии отправить данный корабль в учебный поход на территорию Арктики.
Обновлено в 02:41
Хоккей
Якуб Коварж продлил контракт с «Автомобилистом» на два года
Обновлено в 00:34
Политика
Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам
Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам.
Обновлено вчера в 00:25
Политика
Путин прибыл в Киргизию на переговоры с Жээнбековым
Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом.
Обновлено вчера в 21:51
Важное за сутки
Россиянка рассказала о тяготах жизни с большой грудью
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
При крушении вертолета Ми-8 в Казахстане погибли 13 военных
Установлено, что Ми-8, а также другие боевые вертолеты, следовали из Актау в Шымкент. Они двигались ночью, когда была плохая погода.
Обновлено в 02:37
Культура
YouTube удалил последние видео Парфенова и Дудя
Видеохостинг YouTube удалил первый выпуск авторской программы "Намедни" Леонида Парфенова, который был опубликован на YouTube-канале журналиста в марте 2019 года.
Обновлено в 02:40
Экономика
ВЭБ сократит 2,5 тыс. сотрудников и присоединит три «дочки»
Оптимизация структуры ВЭБ.РФ, начавшаяся после прихода в мае 2018 года на пост главы госкорпорации бывшего вице-премьера Игоря Шувалова, приведет к сокращению около 2,5 тыс. сотрудников в самом ВЭБе и трех интегрируемых в головную организацию «дочках».
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой
Обновлено вчера в 10:48
Армия и оружие
Россия поддерживает боеготовность военной техники Венесуэлы
Россия помогает Венесуэле поддерживать боеготовность ранее поставленной российской военной техники, но о новых закупках речи не идет, сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов «Интерфаксу» на оборонной выставке Lima-2019 в Малайзии.
Обновлено в 00:49
Спорт
Траньков заявил, что больше не будет основным тренером фигуристов Тарасовой и Морозова
Тарасова и Морозов встали в пару в 2012 году, они являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане в командных соревнованиях, двукратными чемпионами Европы, победителями финала Гран-при, обладателями двух серебряных и одной бронзовой медалей чемпионатов мира.
Обновлено в 02:28
Экономика
Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка
Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 02:25
Транспорт
В Красноярске закрывают «студенческий» автобусный маршрут
С начала апреля в Красноярске закрывают автобусный маршрут № 35А «СФУ — Академгородок», сообщает пресс-служба мэрии.
Обновлено в 01:46
Политика
Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами
Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.
Обновлено вчера в 16:16
Общество
Посмеявшиеся над зарплатами сотрудницы роддома уволены
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что отчет директора об официальных зарплатах рассмешил врачей роддома Башкирии.
Обновлено вчера в 06:16
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено вчера в 12:32
Экономика
В Крыму выставят на продажу бывшую дачу советских генсеков
Бывшая государственная дача № 1, расположенная на Южном берегу Крыма, будет выставлена на продажу.
Обновлено вчера в 08:10
Космос
Астрономы из METI поддержали гипотезу «галактического зоопарка»
Астрономы, работающие в программе «Послания внеземным цивилизациям» (Messaging to Extraterrestrial Intelligence, METI), обсудили на прошлой неделе в Париже проблему инопланетян.
Обновлено вчера в 06:37
Политика
В Британии депутаты отвергли все альтернативные варианты по Brexit
В Великобритании депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов сделки по Brexit.
Обновлено вчера в 18:38