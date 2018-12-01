Футбол

Дмитрий Кириченко: «„Уфе“ не хватило хладнокровия»
Матч ТВ
13:22

Анжи — Уфа
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Анжи Арена»
24′
Дмитрий Сысуев
Алексей Никитин
Игорь Чайковский
48′
Павел Долгов
49′
49′
Каталин Карп
Павел Долгов
Адлан Кацаев
55′
56′
Оливье Тилль
Ловро Бизяк
69′
Джемал Табидзе
Роланд Гиголаев
Данил Глебов
70′
70′
Ондрей Ванек
Иван Пауревич
Андрес Понсе
Апти Ахъядов
75′
78′
Ловро Бизяк
84′
Алексей Никитин
Главный тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко после ничьей с «Анжи» (0:0) в матче 16-го тура чемпионата России поблагодарил вратаря Александра Беленова, отразившего пенальти.
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Дмитрий Кириченко: «„Уфе“ не хватило хладнокровия»

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Дмитрий Кириченко: «„Уфе“ не хватило хладнокровия»

Матч ТВ13:22
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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