Футбол
Дмитрий Кириченко: «Уфа» отвратительно играла на «стандартах»Sportbox.RU 05:47
|13′
Артур Юсупов
Сильвестр Игбоун
|32′
|45′+1′
Абдул Азиз Тетте
Дмитрий Сысуев
Вячеслав Кротов
|58′
|60′
Евгений Луценко
|67′
Алексей Козлов
Иван Пауревич
|72′
|76′
Федор Черных
Вячеслав Грулев
|78′
Тони Шуньич
Павел Аликин
|81′
Дмитрий Живоглядов
Александр Сухов
|85′
Оливье Тилль
Андрес Вомбергар
|85′
Боян Йокич
|86′
|89′
Евгений Луценко
Кирилл Панченко
Ионуц Неделчару
|90′+2′
|90′+4′
Вячеслав Грулев
Уфа
Расстановка 5‑3‑2
31
Беленов
33
Сухов
27
Неделчару
15
Пуцко
3
Аликин
5
Йокич
32
Вомбергар
8
Карп
19
Пауревич
7
Сысуев
44
Игбоун
57
Кротов
1
Шунин
25
Козлов
44
Шуньич
3
Хольмен
2
Морозов
6
Юсупов
5
Тетте
22
Жоаозиньо
20
Грулев
8
Панченко
7
Марков
Динамо
Расстановка 3‑4‑3
«Динамо» само подарило нам забитый гол. Во второй половине матча отвратительно сыграли на «стандартах», так нельзя. Москвичи выглядели более агрессивно, — сказал Кириченко в эфире телеканала «Матч Премьер».
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