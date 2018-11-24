Футбол

Дмитрий Кириченко: «Удаление и пенальти повлияли на игру „Уфы“»
Спорт-Экспресс
11:38

Оренбург — Уфа
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Газовик»
32′
Дмитрий Сысуев
Ловро Бизяк
52′
Павел Аликин
59′
Павел Аликин
60′
Александр Беленов
Алексей Сутормин
80′
Денис Попович
Рикарду Алвеш
80′
Джордже Деспотович
Андрей Козлов
80′
85′
Веролюб Салатич
Вячеслав Кротов
Исполняющий обязанности главного тренера "Уфы" Дмитрий Кириченко после матча 15-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (0:1) заявил, что на игру повлияло удаление. На 59-й минуте встречи уфимский клуб остался в меньшинстве.
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