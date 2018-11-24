Футбол
|32′
Дмитрий Сысуев
Ловро Бизяк
|52′
Павел Аликин
|59′
Павел Аликин
|60′
Александр Беленов
Алексей Сутормин
|80′
Денис Попович
Рикарду Алвеш
|80′
Джордже Деспотович
Андрей Козлов
|80′
|85′
Веролюб Салатич
Вячеслав Кротов
Оренбург
Расстановка 5‑4‑1
56
Довбня
12
Малых
3
Сиваков
6
Бегич
15
Андреев
13
Терехов
16
Алвеш
77
Маляров
29
Афонин
19
Сутормин
9
Козлов
31
Беленов
27
Неделчару
15
Пуцко
3
Аликин
17
Живоглядов
57
Кротов
29
Тилль
19
Пауревич
56
Круговой
44
Игбоун
11
Бизяк
Уфа
Расстановка 3‑5‑2
Исполняющий обязанности главного тренера "Уфы" Дмитрий Кириченко после матча 15-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (0:1) заявил, что на игру повлияло удаление. На 59-й минуте встречи уфимский клуб остался в меньшинстве.
Спорт-Экспресс11:38
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