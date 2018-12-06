Футбол

Дмитрий Хомуха: Нам достались очень сильные соперники по группе
Советский спорт
07:09

Старший тренер юношеской сборной России (U17) Дмитрий Хомуха прокомментировал итоги жеребьевки элитного раунда Евро-2019. Сборная России попала в группу 6 к Португалии, Польше и Шотландии. Соперники по группе у нас очень сильные, приводит слова Хомухи официальный сайт РФС.
Советский спорт07:09

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Юношеская сборная России узнала соперников по элитному раунду Евро-2019

Газета.Ru08:25

Стали известны соперники юношеской сборной России по футболу в элитном раунде Евро-2019

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Сборная России U17 узнала соперников по первому отборочному раунду Евро-2020

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РИА Новости07:17

Дмитрий Хомуха: Нам достались очень сильные соперники по группе

Советский спорт07:09

Юношеская сборная России под руководством Кержакова сыграет в одной группе с Косово

Sport24.ru06:23
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Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 08:47, Ашберн
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Решение о переносе матча было принято в связи с акциями протеста против повышения цен на топливо, которые проходят во Франции в последние дни.
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Карло Анчелотти: «Думаю, у „Наполи“ лучшая полузащита в Италии»

Думаю, у нас лучшая полузащита в Италии, лично я в этом уверен.
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Тони Крос рассказал о своей травме

Повреждение футболист получил в игре Лиги чемпионов с «Ромой». Об этом немец рассказал на своей странице в Twitter.
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Бывший футболист «Спартака» Минаев скончался на 65-м году жизни

Бывший футболист московских клубов «Динамо» и «Спартак» Александр Минаев скончался в четверг на 65-м году жизни, сообщили в пресс-службе «Динамо».
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Модрич: Люди осознали, что футбол — это не только голы

Полузащитник футбольного клуба «Реал» и сборной Хорватии Лука Модрич поделился впечатлениями от получения награды «Золотой мяч».
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Суботич получил серьезную травму головы и был госпитализирован

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Лотар Маттеус назвал главную ошибку «Баварии»

Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус прокомментировал состояние «Баварии». Он назвал главную проблему мюнхенского клуба.
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Пресс-служба «Амкара»: «Верим, что вернемся!»

Пресс-служба пермского «Амкара» напомнила о дне рождения клуба, который был расформирован летом 2018 года.
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