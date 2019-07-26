В матче третьего тура российской премьер-лиги "Динамо" на своем поле обыграло "Урал" со счетом 2:0. Главный тренер московской команды Дмитрий Хохлов поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

Дмитрий Хохлов: хорошо, что довели игру с «Уралом» до победы

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