Футбол

Дмитрий Хохлов — о работе с Широковым: «Есть вещи, которые я не могу озвучивать»Матч ТВ 02:52

Есть вещи, которые я не могу озвучивать, поэтому я никогда их не скажу. Я рассказываю в клубе о тех вещах, которые меня волнуют, и по которым мы не находим взаимопонимания, — сказал Хохлов в эфире телеканала «Россия 24».
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Дмитрий Хохлов — о работе с Широковым: «Есть вещи, которые я не могу озвучивать»

Матч ТВ02:52

Дмитрий Хохлов: "Разве в моем интервью "СЭ" про Широкова была какая-то недосказанность?"

Спорт-Экспрессвчера в 17:09

Хохлов о недопонимании с Широковым: «Есть вещи, которые я не могу озвучивать, поэтому их никогда не расскажу»

Sports.ruвчера в 23:45

Дмитрий Хохлов — о работе с Широковым: «Есть вещи, которые я не могу озвучивать»

Sportbox.RU02:52
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Экономика

В России могут установить минимальную цену на пиво

Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции предложил установить минимальную цену на пиво в России, соответствующая инициатива уже направлена в министерство финансов, сообщает 5 марта «Известия».
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия

Машину мэра Якутска повредило упавшим с крыши снегом

На закрепленный за мэром Якутска Сарданой Авксентьевой автомобиль Toyota Camry упал пласт снега с крыши жилого дома.
Обновлено в 02:51
Политика

Лукашенко заявил о готовности изменить подходы к интеграции с Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия в ответ на инициативу российской стороны готова к изменению подходов к интеграции с Россией.
Обновлено в 03:41
Политика

Закон о запрете хостелов в жилых домах принят во втором чтении

Госдума одобрила во втором чтении законопроект о запрете хостелов в жилых домах. В первом чтении он был одобрен в мае 2016 года.
Обновлено в 04:08
Происшествия

Суд заочно арестовал бывшего подрядчика космодрома Восточный

Хамовнический суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего подрядчика космодрома Восточный Виталия Гинзбурга, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Полковника из МВД заподозрили в избиении девушки-следователя

3 марта сообщалось, что пострадавшая от рук полковника юстиции находится в больнице.
Обновлено в 04:37
Наука

В Великобритании зафиксирован второй в истории случай излечения от ВИЧ

В Великобритании зафиксирован второй в истории случай излечения взрослого пациента от ВИЧ после пересадки ему костного мозга от донора с редкой врожденной устойчивостью к вирусу, пишет во вторник газета The Guardian.
Обновлено в 01:26
Происшествия

В Кургане уволили заклеившую ребенку рот скотчем воспитательницу

Воспитательница одного из детских садов города Кургана, которая заклеила ребенку рот скотчем, уволена и привлечена к уголовной ответственности.
Обновлено в 03:53
Происшествия

Отец Децла рассказал о врожденном заболевании сына

«Известно несколько спортсменов, которые умерли прямо на тренировке, а на вскрытии обнаружили это врожденное заболевание сердца», — сообщил Толмацкий-старший.
Обновлено вчера в 21:25
Политика

URA.RU извинилось за материал о запрете на покупку машин без гаража

Информагентство URA.RU извинилось за материал, в котором утверждалось, что Госдума обсуждает идею запретить покупку автомобилей людям без гаража или парковочного места.
Обновлено в 03:51
Происшествия

Кокорин пожаловался на ожоги, полученные в СИЗО

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин получил ожог ноги в СИЗО.
Обновлено вчера в 11:18
Авто

AliExpress начнет продавать автомобили в России

Китайская торговая площадка AliExpress запускает в России онлайн-продажу автомобилей.
Обновлено вчера в 21:22
Общество

В Петербурге началась церемония прощания с Жоресом Алферовым

В Санкт-Петербургском научном центре РАН на Университетской набережной началась церемония прощания с выдающимся ученым Жоресом Алферовым.
Обновлено в 03:52
Происшествия

Подросток открыл стрельбу у школы на Кубани

14-летний ученик школы №10 станицы Ахтанизовской Темрюкского района Краснодарского края вымогал деньги у других школьников, угрожая им пневматическим пистолетом.
Обновлено в 04:38
Политика

Штаты не спешат возвращаться к ДРСМД и выдвигают новые условия

Соединенные Штаты могут вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, но только при условии восстановления контроля за вооружениями и регулярных проверок, пишет агентство ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента США.
Обновлено в 00:56
Транспорт

Стала известна стоимость проезда по М-11 от Москвы до Петербурга

Стоимость проезда по скоростной трассе М-11 от Москвы до Петербурга составит приблизительно 2 тысячи рублей, заявили в Автодоре.
Обновлено в 04:33
Происшествия

Потерпевшие просят возбудить новое дело о крушении Ту-154 в Сочи

Обновлено в 04:40
Армия и оружие

Новые катера Росгвардии заступили на дежурство в Керчи

Обновлено в 03:08
Здоровье

Росздравнадзор изымет из продажи препарат «Эриспирус»

Росздравнадзор изымет из обращения еще один лекарственный препарат "Эриспирус", содержащий вещество фенспирид, соответствующее письмо опубликовано на сайте ведомства.
Обновлено в 01:28
Политика

На космодромы Байконур и Восточный назначили новых руководителей

На космодромы Байконур и Восточный назначены новые руководители, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).
Обновлено в 03:31
Общество

Названа возможная причина самоубийства вокалиста The Prodigy

Возможной причиной самоубийства вокалиста The Prodigy стал развод и депрессия, сообщает газета The Sun.
Обновлено в 03:15
Политика

Совет Европы: Расизм и гомофобия в России остаются безнаказанными

По мнению комиссии, нетолерантный публичный дискурс остается безнаказанным и неизменным.
Обновлено вчера в 21:25
Финансы

ЦБ 1 марта купил валюту для Минфина на 12,5 млрд рублей

Банк России купил валюту для Минфина на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на 12,5 млрд рублей с расчетами 4 марта (фактически - 1 марта).
Обновлено в 02:31
Общество

В РЖД накажут организаторов стриптиза в депо

Обновлено в 03:02
Политика

МИД России назвал возможную цель доклада ОЗХО по Думе

Целью доклада ОЗХО по инциденту в сирийской Думе могло быть оправдание ударов стран Запада по Сирии, заявило Министерство иностранных дел России.
Обновлено в 04:36
Происшествия

СК возбудил дело после порки подростка в магазине в Москве

Обновлено в 04:02
Политика

Клинтон отказалась баллотироваться в президенты США

Обновлено в 02:37
Происшествия

В Москве мошенник похитил 10 млн рублей с чужого счета в банке

Мошенник похитил 10 млн рублей со счетов одного из столичных банков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка полиции Москвы.
Обновлено в 04:10
Происшествия

В Петербурге из-за непогоды два самолета ушли на запасные аэродромы

Из-за разбушевавшегося снегопада не смогли совершить посадку в Петербурге самолеты из Красноярска и Перми.
Обновлено в 02:06
Армия и оружие

Шойгу сообщил о разработке новых военных спутников-разведчиков

Обновлено в 04:16
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Дмитрий Хохлов
Российский футболист
российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
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Роман Широков
Российский футболист
Российский футболист. Заслуженный мастер спорта России. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Трёхкратный чемпион России. Двукратный обладатель суперкубка России, обладатель кубка и суперкубка УЕФА в составе «Зенита». По завершении карьеры работал экспертом на Матч ТВ. Председатель Общероссийского профсоюза футболистов, а также входит в число 20 арбитров Палаты по разрешению споров РФС. Советник министра физической культуры, спорта и работы с молодёжью Московской области Романа Терюшкова. Советник по футболу председателя ВФСО «Динамо», спортивный директор ФК «Динамо».
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