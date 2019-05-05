Дмитрий Хохлов: «Во втором тайме прижались, когда ЦСКА пошел на риск»Спорт-Экспресс 11:48

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов отметил, что его команда вынуждена была отойти в оборону во втором тайме матча 27-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:2).

Дмитрий Хохлов: «Во втором тайме прижались, когда ЦСКА пошел на риск»

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