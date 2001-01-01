Футбол

Дмитрий Хохлов: «В январе было ощущение, что могу уйти из „Динамо“»Спорт-Экспресс 00:27

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов признался, что в январе мог покинуть свой пост. Он подчеркнул, что команда недовольна занимаемой позицией в премьер-лиге.
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Дмитрий Хохлов: «В январе было ощущение, что могу уйти из „Динамо“»

Спорт-Экспресс00:27
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Дмитрий Хохлов
Российский футболист
российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
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