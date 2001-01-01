Футбол
Дмитрий Хохлов: «Уже поздравил Семака с чемпионством, рад за него»Матч ТВ 09:34
ЦСКА
Расстановка 5‑4‑1
35
Акинфеев
2
Фернандес
5
Васин
50
Бекао
23
Магнуссон
14
Набабкин
29
Бийол
77
Ахметов
98
Обляков
25
Бистрович
9
Чалов
1
Шунин
25
Козлов
44
Шуньич
24
Евгеньев
2
Морозов
9
Кардозу
6
Юсупов
8
Панченко
5
Тетте
22
Жоаозиньо
48
Луценко
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
Поздравил его уже с чемпионством, — сказал Хохлов в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР. Матч пройдет в воскресенье в Химках. Прямую трансляцию смотрите 5 мая с 16:30 (мск) на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР, сайтах sportbox.ru и matchtv.ru, а также в мобильном приложении «Матч Клуб».
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