Дмитрий Хохлов: «Уже поздравил Семака с чемпионством, рад за него»Матч ТВ 09:34

Поздравил его уже с чемпионством, — сказал Хохлов в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР. Матч пройдет в воскресенье в Химках. Прямую трансляцию смотрите 5 мая с 16:30 (мск) на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР, сайтах sportbox.ru и matchtv.ru, а также в мобильном приложении «Матч Клуб».

Дмитрий Хохлов: «Уже поздравил Семака с чемпионством, рад за него»

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