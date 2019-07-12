Футбол

Дмитрий Хохлов: «Планируем привлечь к работе психолога»Спорт-Экспресс вчера в 15:33

Планируем привлечь психолога, но футболисты сами должны вырабатывать психологию победителей.
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Дмитрий Хохлов: «„Динамо“ нужно вырабатывать психологию победителя»

Sportbox.RUвчера в 15:23

Хохлов: «„Динамо“ нужно вырабатывать психологию победителя, а не забить один мяч и отбиваться»

Sport24.ruвчера в 16:28

Дмитрий Хохлов: Нам надо менять психологию команды

Советский спортвчера в 15:56

Дмитрий Хохлов: Мы ехали за победой, и не удовлетворены ничьей

Тульские новостивчера в 15:30

Хохлов: «Какие проблемы с „физикой“? Это психология в чистом виде»

Евро-футбол.ру08:52

Дмитрий Хохлов: «„Динамо“ нужно вырабатывать психологию победителя»

Матч ТВвчера в 15:23

Дмитрий Хохлов: «Планируем привлечь к работе психолога»

Спорт-Экспрессвчера в 15:33
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:20, Вашингтон
Политика

Скабеева отреагировала на признание Малахова врагом Украины

Обновлено в 07:01
Футбол

«Урал» обыграл «Уфу» в матче РПЛ

Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли «Уфу» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:37
Здоровье

Уволенный врач на митинге ответил на обвинения в бездействии и шантаже

Сегодня в Великом Новгороде прошёл митинг в поддержку уволенных врачей детской больницы. Митинг организовала партия «Яблоко».
Обновлено в 09:34
Экономика

Метрострой ответил петербургским властям встречным иском

Встречный иск на сумму более 8 млрд рублей к СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» (ДТС) от ОАО «Метрострой» принял к рассмотрению Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 11 июля, сообщается на портале «Электронное правосудие».
Обновлено в 08:08
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Наука

Робот-скалолаз нашёл в Долине Смерти окаменелость из палеозоя

При движении по скале, робот сразу проводил анализ пород, среди которых он и обнаружил окаменелый строматолит, возрастом около 500 млн лет.
Обновлено в 10:21
Общество

Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора

Поэт Виктор Соснора умер на 84-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в своем Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 10:59
Армия и оружие

Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму.
Обновлено вчера в 23:33
Наука

Впервые опубликован снимок квантовой запутанности

Ученые из шотландского университета в Глазго провели уникальный эксперимент, благодаря которому они смогли «сфотографировать» квантовую запутанность.
Обновлено в 08:54
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления

Подозреваемый в убийстве 23-летней стюардессы рассказал о причинах преступления.
Обновлено вчера в 16:27
Шоу-бизнес

Леди Гага переехала к Брэдли Куперу

Американская певица Леди Гага переехала в дом актера Брэдли Купера, с которым снималась в фильме «Звезда родилась».
Обновлено вчера в 18:46
Технологии

В работе «Билайна» произошёл сбой

Российские пользователи сообщают о сбоях в работе сотового оператора «Билайн». Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 09:34
Происшествия

Момент обстрела здания телеканала «112. Украина» попал на видео

Обновлено в 05:43
Авто

В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей

На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес

Нино Нинидзе ответила на слухи о связи с Максимом Виторганом

Поздним вечером 9 июля в Сети появилась информация о предполагаемой связи 46-летнего Максима Виторгана с 27-летней актрисой Нино Нинидзе.
Обновлено 10 июля в 14:48
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили финал Уимблдонского турнира

13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.
Обновлено в 10:50
Происшествия

В Пензенской области проверяют данные об избиении девочки подростками

Следователи в Пензенской области проверяют сообщения об избиении девочки в ходе конфликта между подростками, информирует областное СУСК.
Обновлено в 11:35
Теннис

Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено в 10:07
Футбол

Спартак — Сочи 0:0 (1-й тайм)

Игра покажет, хорошо ли мы подготовились. Многие тренеры так говорят, и я к этому присоединяюсь.
Обновлено в 11:50
Происшествия

Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось

Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе республики Зарема Чахкиева.
Обновлено в 10:15
Общество

Меган Маркл обогатила королевскую семью на миллионы

Герцогиня Сассекская Меган Маркл стала ключевым фактором, который помог продать больше памятных сувениров с символикой британской королевской семьи.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия

В Туве нашли тело десятой жертвы аварии на реке Шуй

В Туве нашли тело десятой жертвы аварии на реке Шуй, сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.
Обновлено в 09:47
Футбол

«Рубин» объявил о подписании Старфельта

Бывший защитник «Гетеборга» Карл Старфельт официально стал игроком казанского «Рубина».
Обновлено в 09:30
Гаджеты

30 июля в Steam выйдет RetroArch. Это эмулятор PS1, NES и Sega Mega Drive

30 июля в Steam выйдет RetroArch.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие

Солдаты ВСУ избили своего командира из-за задержки денежной выплаты

Обновлено в 12:11
Авто

Названы 10 самых популярных иномарок в России

Ранее аналитики сообщали, что продажи новых иномарок в России по итогам 1 полугодия 2019 года упали на 4%. Теперь агентство «Автостат» подготовило список из 10 самых популярных моделей, возглавляет который, как и прежде, Kia Rio — за 6 месяцев россияне приобрели 47,4 тыс. экземпляров модели, что на 8% меньше, чем в январе — июне прошлого года.
Обновлено в 10:12
Политика

Зеленский поведал о «главном оружии» и «образце несокрушимости»

В своем поздравлении в "Фейсбуке" Зеленский пожелал режиссеру крепкого здоровья — это, по его словам, главное оружие Сенцова в его борьбе.
Обновлено в 11:25
Общество

Выборы в Мосгордуму: согласованы митинги 20 и 21 июля

Правительство Москвы согласовало проведение в выходные 20 и 21 июля двух митингов на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено в 10:36
Происшествия

В Петербурге задержан подозреваемый в краже 13 млн рублей

Обновлено в 11:00
Армия и оружие

В России разрабатывают новую версию истребителя Су-30СМ

Опытно-конструкторское бюро Сухого приступило к разработке новейшей модификации многоцелевого истребителя Су-30СМ под шифром Су-30СМД.
Обновлено в 05:07
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Дмитрий Хохлов
Российский футболист
российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
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