Футбол

Дмитрий Хохлов: «Планируем привлечь к работе психолога»Спорт-Экспресс вчера в 15:33

Планируем привлечь психолога, но футболисты сами должны вырабатывать психологию победителей.
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Дмитрий Хохлов: «„Динамо“ нужно вырабатывать психологию победителя»

Sportbox.RUвчера в 15:23

Хохлов: «„Динамо“ нужно вырабатывать психологию победителя, а не забить один мяч и отбиваться»

Sport24.ruвчера в 16:28

Дмитрий Хохлов: Нам надо менять психологию команды

Советский спортвчера в 15:56

Дмитрий Хохлов: Мы ехали за победой, и не удовлетворены ничьей

Тульские новостивчера в 15:30

Хохлов: «Какие проблемы с „физикой“? Это психология в чистом виде»

Евро-футбол.ру08:52

Дмитрий Хохлов: «„Динамо“ нужно вырабатывать психологию победителя»

Матч ТВвчера в 15:23

Дмитрий Хохлов: «Планируем привлечь к работе психолога»

Спорт-Экспрессвчера в 15:33
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Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
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Красноярск накрыл дым от лесных пожаров

Обновлено в 08:27
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Минтруд назвал размер МРОТ на 2020 год

Размер МРОТ в 2020 году Согласно закону, МРОТ на 2020 год приравнивается к прожиточному минимуму трудоспособного населения за 2 квартал 2019 года.
Обновлено 11 июля в 18:24
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Врачи рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки

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Политика

Ярош одобрил обстрел украинского телеканала

Бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош, заявивший о намерении участвовать в выборах в Раду, поддержал обстрел украинского телеканала "112 Украина" из гранатомета.
Обновлено в 06:47
Политика

Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества

В Нижнем Новгороде погиб глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов.
Обновлено в 08:09
Происшествия

В Уфе задержали подозреваемого в нападении на полицейского

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении на полицейского в Уфе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по Башкирии.
Обновлено в 04:06
Политика

Советники лидеров стран «нормандского формата» встретились в Париже

Переговоры советников глав стран «нормандского формата» прошли в Париже, 13 июля сообщает в своем Telegram-канале директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Обновлено в 06:04
Происшествия

Москвичка заминировала вокзал в Липецке, чтобы вернуться в тюрьму

Жительница Москвы заминировала вокзал в Липецке, чтобы вернуться в тюрьму, - пишет издание Baza.
Обновлено в 05:31
Гаджеты

Компания Samsung запатентовала складные очки дополненной реальности

Обновлено в 09:04
Общество

Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году

Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году, сообщается на страницах кабинета министров в социальных сетях.
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес

Саша Савельева показала детское видео

Певица опубликовала архивное видео в микроблоге, на котором сама еще ребенок.
Обновлено в 06:00
Футбол

«Краснодар» подписал контракт с нападающим сборной Швеции

«Краснодар» на своем сайте объявил о подписании контракта с форвардом сборной Швеции Маркусом Бергом. Соглашение рассчитано на один сезон.
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес

Лобода устроила скандал из-за гримерки

Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Политика

США и Британия готовят фейки об окружении Путина, сообщил источник

Американские и британские спецслужбы готовят дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина и руководстве Минобороны, которую планируется использовать для обоснования новых антироссийских санкций, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.
Обновлено в 08:51
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в убийстве стюардессы

Подмосковный суд принял решение об аресте мужчины, который обвиняется в убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве.
Обновлено в 07:32
Экономика

Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть зарплаты на еду

В структуре потребления россиян самую большую долю составляют расходы на продукты питания, во втором квартале 2019 года этот показатель вырос до 38,9% против 38,2% за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на результаты ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова».
Обновлено в 04:27
Экономика

Правительство одобрило проект закона о валютных операциях

Кабмин РФ одобрил законопроект о дополнительных разрешённых случаях совершения резидентами валютных операций.
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Происшествия

В Ровенской области двое детей погибли при взрыве

Двое детей погибли в результате взрыва в подсобном помещении в поселке Смыга Ровенской области, сообщает министерство внутренних дел Украины.
Обновлено в 08:40
Здоровье

В Самаре вода не соответствует нормам на трех пляжах

Обновлено в 03:02
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Ракета «Протон-М» с телескопом «Спектр-РГ» стартовала с Байконура

Обновлено в 08:41
Политика

Конгресс США одобрил санкции против суверенного долга РФ

Палата представителей конгресса США одобрила поправки о введении санкций против суверенного долго России, передает C-Span.
Обновлено вчера в 05:32
Экономика

Регулятор в США договорился с Facebook о выплате $5 млрд

Компания Facebook утвердила соглашение с федеральной торговой комиссией (ФТК) США о выплате $5 млрд в связи с нарушениями при обработке персональной информации пользователей, сообщает газета The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 22:21
Шоу-бизнес

Лопырева назвала Бузову «трудолюбивой и пробивной бездарностью»

Модель Виктория Лопырева заявила, что певица Ольга Бузова не имеет никакого отношения ни к музыке, ни к творчеству.
Обновлено в 04:22
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Россияне не оценили сериал «Последние цари»

Обновлено вчера в 14:04
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Зеленский потребовал от главы Фискальной службы подать в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, передает украинское агентство УНИАН.
Обновлено в 07:40
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СК уточнил обстоятельства гибели девяти человек на переправе в Туве

Девять человек погибли в Туве во время пересечения реки Шуй после того, как автомобиль остановился из-за вышедшего из строя двигателя.
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Ярош призвал отлавливать итальянцев на Украине

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Жители Европы стали чаще заражаться сифилисом

В Европе растет число новых случаев заражения сифилисом.
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Дмитрий Хохлов
Российский футболист
российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
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