Футбол
Дмитрий Хохлов: «Планируем привлечь к работе психолога»Спорт-Экспресс вчера в 15:33
Планируем привлечь психолога, но футболисты сами должны вырабатывать психологию победителей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 09:19, Вашингтон
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Общество
Красноярск накрыл дым от лесных пожаров
Обновлено в 08:27
Экономика
Минтруд назвал размер МРОТ на 2020 год
Размер МРОТ в 2020 году Согласно закону, МРОТ на 2020 год приравнивается к прожиточному минимуму трудоспособного населения за 2 квартал 2019 года.
Обновлено 11 июля в 18:24
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Обновлено 11 июля в 11:52
Политика
Ярош одобрил обстрел украинского телеканала
Бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош, заявивший о намерении участвовать в выборах в Раду, поддержал обстрел украинского телеканала "112 Украина" из гранатомета.
Обновлено в 06:47
Политика
Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества
В Нижнем Новгороде погиб глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов.
Обновлено в 08:09
Происшествия
В Уфе задержали подозреваемого в нападении на полицейского
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении на полицейского в Уфе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по Башкирии.
Обновлено в 04:06
Политика
Советники лидеров стран «нормандского формата» встретились в Париже
Переговоры советников глав стран «нормандского формата» прошли в Париже, 13 июля сообщает в своем Telegram-канале директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Москвичка заминировала вокзал в Липецке, чтобы вернуться в тюрьму
Жительница Москвы заминировала вокзал в Липецке, чтобы вернуться в тюрьму, - пишет издание Baza.
Обновлено в 05:31
Общество
Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году
Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году, сообщается на страницах кабинета министров в социальных сетях.
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала детское видео
Певица опубликовала архивное видео в микроблоге, на котором сама еще ребенок.
Обновлено в 06:00
Футбол
«Краснодар» подписал контракт с нападающим сборной Швеции
«Краснодар» на своем сайте объявил о подписании контракта с форвардом сборной Швеции Маркусом Бергом. Соглашение рассчитано на один сезон.
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал из-за гримерки
Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Политика
США и Британия готовят фейки об окружении Путина, сообщил источник
Американские и британские спецслужбы готовят дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина и руководстве Минобороны, которую планируется использовать для обоснования новых антироссийских санкций, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в убийстве стюардессы
Подмосковный суд принял решение об аресте мужчины, который обвиняется в убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве.
Обновлено в 07:32
Экономика
Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть зарплаты на еду
В структуре потребления россиян самую большую долю составляют расходы на продукты питания, во втором квартале 2019 года этот показатель вырос до 38,9% против 38,2% за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на результаты ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова».
Обновлено в 04:27
Экономика
Правительство одобрило проект закона о валютных операциях
Кабмин РФ одобрил законопроект о дополнительных разрешённых случаях совершения резидентами валютных операций.
Обновлено в 07:34
Происшествия
В Ровенской области двое детей погибли при взрыве
Двое детей погибли в результате взрыва в подсобном помещении в поселке Смыга Ровенской области, сообщает министерство внутренних дел Украины.
Обновлено в 08:40
Здоровье
В Самаре вода не соответствует нормам на трех пляжах
Обновлено в 03:02
Политика
Конгресс США одобрил санкции против суверенного долга РФ
Палата представителей конгресса США одобрила поправки о введении санкций против суверенного долго России, передает C-Span.
Обновлено вчера в 05:32
Экономика
Регулятор в США договорился с Facebook о выплате $5 млрд
Компания Facebook утвердила соглашение с федеральной торговой комиссией (ФТК) США о выплате $5 млрд в связи с нарушениями при обработке персональной информации пользователей, сообщает газета The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 22:21
Шоу-бизнес
Лопырева назвала Бузову «трудолюбивой и пробивной бездарностью»
Модель Виктория Лопырева заявила, что певица Ольга Бузова не имеет никакого отношения ни к музыке, ни к творчеству.
Обновлено в 04:22
Кино
Россияне не оценили сериал «Последние цари»
Обновлено вчера в 14:04
Политика
Зеленский потребовал от главы Фискальной службы подать в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, передает украинское агентство УНИАН.
Обновлено в 07:40
Происшествия
СК уточнил обстоятельства гибели девяти человек на переправе в Туве
Девять человек погибли в Туве во время пересечения реки Шуй после того, как автомобиль остановился из-за вышедшего из строя двигателя.
Обновлено в 02:26
Политика
Ярош призвал отлавливать итальянцев на Украине
Обновлено в 06:54
Здоровье
Жители Европы стали чаще заражаться сифилисом
В Европе растет число новых случаев заражения сифилисом.
Обновлено в 00:20