Футбол

Дмитрий Хохлов: «Планируем привлечь к работе психолога»Спорт-Экспресс вчера в 15:33

Планируем привлечь психолога, но футболисты сами должны вырабатывать психологию победителей.
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Хохлов: «„Динамо“ нужно вырабатывать психологию победителя, а не забить один мяч и отбиваться»

Sport24.ruвчера в 16:28

Дмитрий Хохлов: Нам надо менять психологию команды

Советский спортвчера в 15:56

Дмитрий Хохлов: «Планируем привлечь к работе психолога»

Спорт-Экспрессвчера в 15:33

Дмитрий Хохлов: Мы ехали за победой, и не удовлетворены ничьей

Тульские новостивчера в 15:30

Дмитрий Хохлов: «„Динамо“ нужно вырабатывать психологию победителя»

Матч ТВвчера в 15:23

Дмитрий Хохлов: «„Динамо“ нужно вырабатывать психологию победителя»

Sportbox.RUвчера в 15:23

Хохлов: «Нужно вырабатывать психологию победителя, а не один мяч забивать, а потом отбиваться»

Евро-футбол.рувчера в 15:30
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:17, Вашингтон
Происшествия

Самолет Belavia выкатился за пределы ВПП в Киеве

Обновлено в 03:50
Общество

Охрана не пускает посетителей на «Новосибирские Мальдивы»

Обновлено в 05:47
Происшествия

В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»

Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
Политика

Ярош призвал захватывать итальянцев на Украине

Обновлено в 03:58
Транспорт

По трассам Свердловской области запретили ездить грузовикам из-за жары

Из-за сильной жары по трассам Свердловской области запретили ездить грузовикам.
Обновлено в 05:57
Политика

Зеленского назвали «вдохновителем» обстрела здания телеканала

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовала заявление, в котором назвала президента Украины Владимира Зеленского и генерального прокурора Юрия Луценко «вдохновителями» обстрела здания телеканала «112 Украина».
Обновлено в 04:40
Политика

Патриархия Грузии вступила в полемику с Путиным

В патриархии Грузии заявили, что слова президента РФ Владимира Путина должны стать вызовом для грузинского государства, сообщает "Грузия.Online".
Обновлено вчера в 15:27
Экономика

Правительство одобрило повышение детских пособий для семей с низким доходом

Правительство одобрило пересмотр критериев нуждаемости семей, которым будут выплачиваться ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и второго ребенка.
Обновлено в 06:03
Происшествия

При падении УАЗа в реку в Туве погибли семеро детей

Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что десять человек, в том числе шестеро детей, погибли при опрокидывании машины в реку в Туве.
Обновлено вчера в 05:49
Политика

Телемост между Россией и Украиной растрогал Симоньян до слез

Телемост, проведенный между РФ и Украиной, смог растрогать Маргариту Симоньян, главного редактора RT, до слез.
Обновлено в 03:34
Политика

Почему «захотел» уйти губернатор Севастополя

Ходатайство по «собственному желанию» было написано губернатором Севастополя не по своей инициативе, а по воле Москвы.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Абхазии

Обновлено вчера в 13:59
Авто

Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году

Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.
Обновлено вчера в 12:50
Армия и оружие

Турция проводит военную операцию на севере Ирака

Обновлено в 05:02
Происшествия

В Дзержинске загорелся ангар с макулатурой

«По прибытии установлено, что происходит горение макулатуры внутри металлического ангара на площади 2,4 тыс. кв. м. В 11:32 пожар локализован», — указали в ведомстве.
Обновлено в 05:53
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Обновлено вчера в 15:05
Экономика

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян, пишут СМИ

По данным издания, повышение МРОТ коснется приблизительно четырех миллионов россиян.
Обновлено в 06:05
Экономика

Минтруд повысит прожиточный минимум на 4,1%

11 июля 2019 года Министерство труда и социальной защиты РФ по итогам II квартала повысит прожиточный минимум трудоспособного населения на 4,1%. Соответствующий проект приказа опубликован для общественного обсуждения на портале проектов нормативных актов.
Обновлено вчера в 01:28
Футбол

Анюков возобновил карьеру футболиста и перешел в «Крылья Советов»

Анюков является воспитанником футбольного клуба "Самарец", с 2000 по 2005 год он выступал за "Крылья Советов", после чего перешел в "Зенит".
Обновлено в 04:30
Политика

США выступают против изменения форматов переговоров по Украине

Соединенные Штаты не поддерживают идеи, предусматривающие изменение форматов международных переговоров по ситуации на Украине.
Обновлено вчера в 11:18
Экономика

Сбербанк спрогнозировал рост доли расходов россиян на еду

Аналитики банка объясняют рост доли расходов на продукты тем, что продовольственная инфляция сейчас опережает рост реальных доходов населения.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие

Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму.
Обновлено вчера в 23:33
Транспорт

Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за уменьшенные дорожные знаки

Обновлено в 04:47
Армия и оружие

В России создадут новую версию истребителя Су-30СМ

В России разрабатывают новую модификацию многоцелевого истребителя Су-30СМ, сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в авиапроме.
Обновлено в 03:21
Происшествия

В Петербурге найдено тело тележурналиста с простреленной головой

Мужчина, найденный с огнестрельным ранением головы на Васильевском острове в Петербурге, оказался тележурналистом Петром Миковым.
Обновлено в 04:50
Футбол

Влашич: «ЦСКА стал сильнее, чем год назад, и трансферное окно еще открыто»

Трансферное окно еще открыто, может нам удастся заполучить еще кого-то, кто сможет улучшить нашу игру.
Обновлено в 05:18
Политика

На дом Габунии повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Общество

Врач на Колыме заработал миллион рублей за 15 минут

На промывку отводилось 15 минут. Победителем "Старательского фарта" стал медик из поселка Дукат Сергей Палкин с результатом 2,4 грамма.
Обновлено в 01:25
Происшествия

Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров

Дым от лесных пожаров накрыл Красноярск, угрозы населенным пунктам нет, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе краевого ГУ МЧС.
Обновлено в 04:19
Происшествия

Число погибших при атаке на отель в Сомали возросло до 13

По меньшей мере тринадцать человек стали жертвами теракта, совершенного представителями запрещенной в РФ террористической группировки "Аш-Шабаб" в отеле сомалийского города Кисмайо.
Обновлено в 03:46
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Дмитрий Хохлов
Российский футболист
российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
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