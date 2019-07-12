Футбол
Дмитрий Хохлов: «Планируем привлечь к работе психолога»Спорт-Экспресс вчера в 15:33
Планируем привлечь психолога, но футболисты сами должны вырабатывать психологию победителей.
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Хохлов: «Нужно вырабатывать психологию победителя, а не один мяч забивать, а потом отбиваться»
Евро-футбол.рувчера в 15:30
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