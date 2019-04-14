Футбол

Дмитрий Хохлов: Обидно, что «Динамо» не смогло удержать победный счетСоветский спорт 09:22

Динамо — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арена Химки»
26′
Шарль Каборе
Евгений Марков
36′
41′
Вандерсон Соуза
Евгений Луценко
43′
46′
Магомед Сулейманов
Иван Игнатьев
Федор Черных
Вячеслав Грулев
60′
66′
Шарль Каборе
Даниил Уткин
76′
Дмитрий Скопинцев
Кристиан Рамирес
Евгений Марков
77′
Григорий Морозов
Себастьян Хольмен
79′
Самба Соу
84′
87′
Вандерсон Соуза
Обидно, что не смогли удержать победный счет и во втором тайме пропустили гол. Может быть, не хватило силенок в конце, - цитирует Хохлова Sport24.ru. Динамо идет на 13-й позиции в турнирной таблице РПЛ с 25 баллами.
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Дмитрий Хохлов
Российский футболист
российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
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