Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов в интервью "СЭ" поделился ожиданиями от матча 27-го тура чемпионата России против ЦСКА. Специалист также отметил, что не обращает внимание на статистику в матчах с армейцами. Встреча состоится сегодня, 5 мая.

Дмитрий Хохлов: «„Динамо“ очень серьезно настраивается на матч с ЦСКА»

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