Футбол
Дмитрий Хохлов: «„Динамо“ очень серьезно настраивается на матч с ЦСКА»Спорт-Экспресс 03:50
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов в интервью "СЭ" поделился ожиданиями от матча 27-го тура чемпионата России против ЦСКА. Специалист также отметил, что не обращает внимание на статистику в матчах с армейцами. Встреча состоится сегодня, 5 мая.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:45, Ашберн
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В пяти районах Курганской области ввели режим ЧС
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Обновлено в 04:01
Здоровье
Белгородке обещали вылечить рак за месяц и без операции
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После аварии в палату к МакSим пригласили священника
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В ДНР заявили о столкновении с киевскими диверсантами
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Армия и оружие
Израильские военные засекли пуски 50 ракет из сектора Газа
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Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл могут переехать в Калифорнию
Жизнь в Лос-Анджелесе Меган Маркл и принц Гарри планируют начать якобы сразу после рождения первенца, слухи о грядущих родах не утихают в британских таблоидах, однако пара продолжает отрицать эти сплетни.
Обновлено вчера в 23:49
Спорт
Определились победители Казанского марафона-2019
Стали известны победители Казанского марафона-2019 на дистанции 42 км. У женщин первенствовала Сардана Трофимова, которая ранее была первой на дебютном марафоне в Казани в 2015 году.
Обновлено в 06:05
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Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
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Обновлено в 03:56
Авто
Renault представил обновленные фургоны Renault Master и Trafic
Французская компания показала новые версии малотоннажных фургонов Master и Trafic.
Обновлено в 03:51
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
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В Махачкале загорелась лесобаза
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Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека
Если России не удастся выйти на компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то Москва рассмотрит все варианты развития событий.
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Происшествия
В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн
Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).
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