Футбол

Дмитрий Хохлов: «„Динамо“ очень серьезно настраивается на матч с ЦСКА»Спорт-Экспресс 03:50

ЦСКА — Динамо
сегодня
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов в интервью "СЭ" поделился ожиданиями от матча 27-го тура чемпионата России против ЦСКА. Специалист также отметил, что не обращает внимание на статистику в матчах с армейцами. Встреча состоится сегодня, 5 мая.
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