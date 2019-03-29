Политика
Дмитрий Гудков оспорил в суде закон об оскорблении властиРусская Планета 08:28
Оппозиционер Дмитрий Гудков подал в Верховный суд иск с требованием признать недействительным закон об оскорблении власти. Ответчиками стали Госдума и Совет Федерации.
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с чего всё началось
На своей странице в Facebook Гудков написал, что подал иск против нового закона, сенатора Андрея Клишаса – его автора, подписанта документа – вице-спикера Госдумы Петра Толстого.Право.ру05:27
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Дмитрий Гудков потребовал у Верховного суда отменить закон об оскорблении власти
Московский Комсомолец06:39
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