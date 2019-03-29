Дмитрий Гудков оспорил в суде закон об оскорблении властиРусская Планета 08:28

с чего всё началось

Оппозиционер Дмитрий Гудков подал в Верховный суд иск с требованием признать недействительным закон об оскорблении власти. Ответчиками стали Госдума и Совет Федерации.

Дмитрий Гудков оспорил в суде закон об оскорблении власти

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