Гудков оспаривает закон об оскорблении власти в Верховном судеAbsolut TV 13:38

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Дмитрий Гудков Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Оппозиционер Дмитрий Гудков подал в Верховный суд иск с требованием признать недействительным закон об оскорблении власти (Клишаса).

Гудков оспаривает закон об оскорблении власти в Верховном суде

Политика Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой на следующей неделе, если власти соседнего государства не остановят нелегальную иммиграцию.

Гаджеты Опубликован первый чертеж нового iPhone XI В сети Интернет появились первые чертежи корпуса нового смартфона американской корпорации Apple.

Футбол Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию Аргентинский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси заявил, что принял неверное решение, переехав в Россию.

Происшествия Задержан подозреваемый в убийстве и похищении внуков на Урале В Свердловской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве внука и в похищении двух других внуков.

Армия и оружие В Госдуме отреагировали на заход кораблей НАТО в Чёрное море Депутат Госдумы Дмитрий Белик в беседе с газетой «Известия» прокомментировал заход кораблей Североатлантического альянса в Чёрное море.

Происшествия Учителя ОБЖ уволили за аморальное поведение В Башкирии уволили 60-летнего учителя по ОБЖ, истории и по естествознанию после прокурорской проверки, сообщает сайт tdnu.ru со ссылкой на источник в прокуратуре.

Политика Украина запретила ввоз еще 10 книг из России Госкомитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз 10 книг российских издательств.

Происшествия ФСБ в Крыму раскрыла сеть подпольных казино, задержаны 14 человек Сотрудники ФСБ совместно с МВД раскрыли в Крыму деятельность сети подпольных игровых клубов.

Армия и оружие Истребители ВВС Британии поднялись на перехват российских Ту-95 Два истребителя Panavia Tornado дежурного подразделения британских королевских военно-воздушных сил в пятницу 29 марта вылетали с авиабазы "Лоссимут" в Шотландии для идентификации и сопровождения российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 над Северным морем, передает "Интерфакс".

Футбол «Ренн» оштрафован на 44 тысячи евро по итогам матча ЛЕ с «Арсеналом» УЕФА оштрафовал французский "Ренн" на 44 тысячи евро по итогам первого матча 1/8 финала Лиги Европы с лондонским "Арсеналом", сообщается на сайте организации.

Спорт Загитова рассказала, что ее завело на ЧМ Загитова отметила, что это ее завело и помогло хорошо прокатать программу.

Общество Сургутских чиновников начнут кормить школьными обедами Многие уверены, что в школьных столовых вряд ли будут готовить так же, как и в администрации.

Политика Путин подал декларацию о доходах за 2018 год Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.

Культура Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.

Спорт Российская легкоатлетка Медведева отстранена по подозрению в допинге Российская легкоатлетка Екатерина Медведева временно отстранена от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил, сообщает официальный сайт антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit.

Спорт Стал известен бюджет Союза биатлонистов России Союз биатлонистов России (СБР) обнародовал бюджет на 2019 год, его доходная часть составит 128,05 млн рублей, сообщает корреспондент News.ru.

Экономика На крупнейшем в России троллейбусном заводе пройдут сокращения Крупнейший в России производитель троллейбусов ЗАО «Тролза» в Саратовской области объявило о сокращении 500 сотрудников.

Хоккей Вратарь «Магнитки» Загидулин близок к переходу в «Калгари» «Калгари» возглавляет Запад НХЛ в текущем сезоне. «Магнитка» впервые с 2013 года вылетела в первом раунде плей-офф.